Lo chef stellato Usai contro food blogger che chiede pranzo gratis: “Venite, ma pagate come tutti”

A cura di Enrico Tata

Lele Usai ha conquistato nel 2014 la ‘stella Michelin' per il suo ristorante ‘Il Tino', che si trova tra Ostia e Fiumicino. Uno degli chef italiani più promettenti, un'istituzione per quanto riguarda la cucina di pesce. Qualche giorno fa ha ricevuto una mail da parte di una food blogger che ha chiesto un pranzo gratis per lei e altri colleghi in cambio di visibilità sui loro canali social. Richiesta rispedita al mittente: "Se vorrete venire presso uno dei nostri ristoranti ne saremo lieti. Ma sia chiaro che pagherete il conto come tutti i nostri ospiti. Questo vi consentirà anche di essere libere quando racconterete sui vostri canali l’esperienza fatta da noi. Si chiama onestà intellettuale senza conflitti d’interessi".

La richiesta della blogger è stata pubblicata su Facebook dallo chef con questo commento: ‘Siamo proprio messi male…'. Questo il testo della mail che gli era arrivata: "Con un gruppo composto da 5-7 blogger, numero preciso da confermare, faremo una visita guidata al sito archeologico di Ostia Antica e al museo delle Navi romane di Fiumicino. Vi scrivo per proporvi una collaborazione venerdì 10 febbraio, visto che siete in zona. In cambio della vostra ospitalità offriamo promozione attraverso i profili social delle singole partecipanti e della community, oltre a citarvi tra le attività del tour sul magazine e sui nostri blog, da cui i prossimi turisti a Ostia prenderanno spunto per i loro itinerari".

Lo chef Usai, come detto, è uno dei nomi più noti della ristorazione romana ed è stato ospite, tra le altre cose, in due puntate di Masterchef. L'ultima apparizione risale all'edizione 2022 e nel corso della puntata ha presentato due ricette e una speciale tecnica di lavorazione del pesce: la frollatura. Ai concorrenti ha proposto due ricette, Nautilus, una triglia frollata con infusione ai fiori di malva e aceti di champagne gelificato, e Pesce di roccia, un sarago frollato con estrazione di salicornia e finocchio, e gel di alga duse e garum di razza.