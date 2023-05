Finiscono in ospedale dopo una serata a base di cocaina lasciando la figlia 12enne sola in casa Hanno lasciato la figlia 12enne sola in un’abitazione a soqquadro e tracce di cocaina per andare in ospedale dopo una lite. Un uomo e una donna sono imputati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A cura di Alessia Rabbai

Hanno lasciato la figlia di dodici anni sola in casa, con tutto a soqquadro, a terra c'erano tracce di sangue e cocaina. Sono finiti a processo i genitori, una donna di trentacinque anni e un uomo di trentanove, entrambi senza precedenti penali, accusati del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia, in attesa del processo.

Il pubblico ministero Raimondo Orrù nei loro confronti aveva chiesto arresti domiciliari per lui e obbligo di firme per la lei. A riportare la notizia è Il Messaggero, i fatti risalgono alla notte di lunedì scorso 8 maggio e si sono verificati in un'abitazione in zona Flaminio a Roma Nord. Tra i due c'è stata una lite animata, nata per motivi banali, a seguito della quale l'uomo si è ferito alla testa. Così la compagna lo ha portato in ospedale e hanno lasciato la bambina da sola in casa.

La figlia 12enne era sola in casa spaventata

A dare l'allarme è stata la madre della donna. Nell'appartamento all'indirizzo indicato sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Villa Glori. La donna ha aperto la porta con una seconda chiave che aveva a disposizione. Dentro all'abitazione c'era la bambina, che era spaventata ma fortunatamente stava bene e non era rimasta coinvolta nella discussione tra i genitori. Tutt'intorno disordine, tracce di sangue e di cocaina.

In casa 355 dosi di hashish e 140 dosi di cocaina

I poliziotti hanno trovato inoltre dentro un vaso e nella borsa della donna, la droga e il materiale per il suo confezionamento. I due imputati accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio hanno dichiarato di fare uso di cocaina, ma il giudice non ha creduto all'uso personale e ritiene che sussistano elementi sufficienti per parlare di spaccio. Dalla sostanza stupefacente rinvenuta nell'appartamento potevano essere infatti ricavate 355 dosi di hashish e 140 dosi di cocaina.