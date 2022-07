Litiga con l’ex e una sua amica, 52enne le sequestra in casa minacciandole con un coltello Paura ieri a Torvaianica, dove un uomo ha sequestrato due donne in casa minacciandole con un coltello. Una delle due è riuscita a scappare e dare l’allarme.

A cura di Natascia Grbic

Ha sequestrato l'ex compagna e una sua amica in casa minacciandole con un coltello, quest'ultima è riuscita a fuggire e avvertire i carabinieri. Un uomo di cinquantadue anni è stato arrestato dai militari della stazione di Torvaianica con l'accusa di minaccia aggravata, sequestro di persona e minaccia a pubblico ufficiale. Si trova ora nel carcere di Velletri, in attesa della convalida dell'arresto.

Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in casa dell'ex compagna quando ha cominciato a litigare e dare in escandescenze. Nell'appartamento era presente anche un'amica della donna che ha assistito alla scena e che si è trovata lì quando il 52enne ha preso un coltello e ha cominciato a minacciarle. Ha detto loro che non potevano lasciare l'appartamento, che se l'avessero fatto avrebbe fatto loro del male. Una scena da incubo, dalla quale le due donne non sapevano come uscire.

A un certo punto però, l'uomo si è distratto. L'amica ne ha approfittato ed è riuscita a fuggire dall'abitazione e dare l'allarme al 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ma il 52enne non ne voleva sapere di uscire. I militari hanno cominciato a parlarci da una finestra, spingendolo ad abbandonare l'arma e fare uscire l'ex dalla casa. Dopo un lungo colloquio, l'uomo si è calmato, ha posato il coltello ed è uscito. Ed è stato arrestato.

La donna sequestrata in casa fortunatamente sta bene e non è ferita. Sotto shock per quanto accaduto, è uscita illesa dall'abitazione. In carcere il 52enne, che adesso dovrà rispondere accuse molto gravi. Nel caso venisse condannato, rischia molti anni di carcere.