Lite tra giovani a Cassino finisce a coltellate, 20enne trasportato in ospedale Un 20enne in ospedale è il bilancio di una lite tra giovani a Cassino, che è sfociata nel sangue: la vittima accoltellata ha avuto bisogno di cure mediche.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo è finito in ospedale a seguito di una lite tra giovani finita nel sangue. I fatti si sono verificati la scorsa notte in via Arigni a Cassino. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di vent'anni, che è rimasto ferito e ha avuto bisogno di cure mediche. Ennesimo episodio di violenza tra giovani, stavolta avvenuto nel centro Ciociaro. Secondo le informazioni apprese ad essere coinvolti nella lite sono stati due ragazzi, una discussione probabilmente nata per futili motivi. Uno ha estratto un coltello che portava con sé e ha colpito il coetaneo, ferendolo.

Per la vittima è stato necessario un trasporto urgente all'ospedale Santa Scolastica. Arrivato nel nosocomio, il giovane paziente è stato affidato alle cure dei medici, che sono intervenuti subito sulle ferite d'arma da taglio. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto gli accertamenti di rito e lavorano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono in corso.

Ragazzo accoltellato alla sagra della porchetta di Ariccia

L'ultimo episodio di violenza tra giovani nel Lazio noto reso noto dalle cronache giornalistiche si è verificato lo scorso fine settimana alla sagra della porchetta di Ariccia, dove un ragazzo di ventidue anni di Albano Laziale è finito in ospedale, dopo aver ricevuto una coltellata vicino all'orecchio. A colpirlo è stato un coetaneo, denunciato per lesioni, che con un coltello da cucina preso in casa lo ha colpito sfiorandogli l'aorta. La madre della vittima alla Repubblica ha spiegato che "mio figlio stava facendo pipì in strada, perché non riusciva a trattenerla, in quanto non c'era un bagno a disposizione".

Il ragazzo stava urinando in un vicolo in compagnia di amici con i quali aveva trascorso la serata, quando il coetaneo è uscito da una casa e gli ha gridato contro, perché non voleva che la fidanzata lo vedesse. Uno dei ragazzi del gruppo gli ha risposto male e lui per vendicarsi ha afferrato la lama, cercando di colpirlo, ma lo ha mancato, raggiungendo dunque il ventiduenne.