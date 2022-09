Accoltellato alla sagra della porchetta di Ariccia, la madre: “Stava solo facendo pipì” Ha rischiato di morire per la lama che gli ha sfiorato l’aorta il 22enne accoltellato alla sagra della porchetta di Ariccia. La madre ha spiegato: “Stava facendo pipì”.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

"Mio figlio è stato accoltellato perché stava facendo la pipì in strada". A parlare è la mamma del ventiduenne di Albano Laziale finito in ospedale a seguito di un'aggressione avvenuta alla sagra della porchetta di Ariccia. La donna nelle ore successive al ferimento del figlio, raccontando a La Repubblica l'accaduto si è domandata come sia stata possibile una cosa del genere, un'aggressione compiuta tra l'altro per mano di un coetaneo. Il ragazzo aveva trascorso la serata insieme agli amici nel Comune dei Castelli Romani in festa, quando, verso l'una di notte circa, aveva bisogno di andare in bagno con urgenza. "Non ha trovato un bagno libero e ha dovuto farla in un vicolo". Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno denunciato il responsabile per lesioni.

Il coltello gli ha sfiorato l'aorta

Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine in base alle dichiarazioni fornite dalla vittima il ventiduenne stava urinando per strada quando due coetanei lo hanno aggredito verbalmente: "Uno dei due gli ha detto che non voleva che la sua fidanzata lo vedesse, mio figlio si è scusato e stava per andarsene". A questo punto pare che un altro giovane che stava con lui avrebbe risposto male al ragazzo il quale è rientrato in casa, ha afferrato un coltello da cucina e ha cercato senza riuscirci di ferirlo. Inavvertitamente ha raggiunto suo figlio, il coltello lo ha colpito vicino all'orecchio, sfiorandogli l'aorta.

Il ferimento durante la festa ad Ariccia

In soccorso al giovane ferito è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha trasportato con urgenza al Nuovo Ospedale dei Castelli. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che sono intervenuti sulla ferita d'arma da taglio. Guarirà in ventuno giorni. Fortunatamente non è in pericolo di vita.