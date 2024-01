Lite tra coinquilini finisce a coltellate: 38enne in ospedale, denunciato l’amico L’uomo è stato denunciato per lesioni aggravate. La vittima non è in pericolo di vita ed è stata dimessa con una prognosi di sette giorni dal Campus Biomedico di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Poteva finire in tragedia una lite tra coinquilini avvenuta ieri sera a Roma, in zona Torrenova. Un uomo di trentotto anni è stato accoltellato dall'amico nell'appartamento che dividono in via Giulio Campagnola: le ferite all'addome e all'avambraccio, fortunatamente, sono risultate superficiali e se l'è cavata con sette giorni di prognosi. Il coinquilino è stato invece identificato e denunciato per lesioni aggravate.

Cosa abbia causato la lite tra i due uomini non è chiaro, ma è degenerata fino ad arrivare a un'aggressione fisica a colpi di coltello. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, che hanno sentito provenire dall'abitazione le urla del ferito e della compagna, oltre a un forte trambusto dovuto all'aggressione. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati, oltre ai soccorritori del 118 che hanno immediatamente soccorso il ferito, portato al Campus Biomedico non in pericolo di vita. L'uomo non ha mai perso conoscenza ed è sempre rimasto vigile, nonostante lo shock per l'aggressione appena subita. Dopo essere stato visitato e medicato dai medici, è stato dimesso con sette giorni di prognosi. A parte il forte spavento, non ha riportato gravi conseguenze e se l'è cavata con ferite fortunatamente superficiali.

Sentita la compagna dell'uomo e la vittima, i militari hanno proceduto a identificare l'aggressore, un uomo di quarantaquattro anni che da tempo viveva con la vittima e che si è reso responsabile dell'accoltellamento. Portato in caserma, è stato denunciato per lesioni aggravate nei confronti del coinquilino.