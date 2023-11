Lite tra auto al semaforo di Ponte Milvio, scontro e duello tra macchine contromano Il fatto è accaduto al semaforo di piazzale di Ponte Milvio a Roma, una delle zone più note della movida della Capitale. Forse ubriachi, i due conducenti hanno inscenato un vero e proprio duello a bordo delle loro automobili.

A cura di Enrico Tata

Un'auto imbocca il Lungotevere contromano, l'altro guidatore reagisce e insegue, anche lui contromano, l'altra vettura per speronarla. Come si vede nel video pubblicato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas', la lite tra due automobilisti si è svolta tutta a bordo delle vetture, senza feriti.

Il fatto è accaduto al semaforo di piazzale di Ponte Milvio a Roma, una delle zone più note della movida della Capitale. Forse ubriachi, i due conducenti hanno inscenato un vero e proprio duello a bordo delle loro automobili. Una delle due aveva imboccato il lungotevere contromano e il ragazzo al volante dell'altra, una Mercedes Classe B, lo ha inseguito, a quel punto anche lui contromano, mentre il primo scappava con la sua Smart in retromarcia. Nel video si sente una ragazza gridare aiuto e un ragazzo consigliare di chiamare le forze dell'ordine.

Sulla vicenda stanno indagando polizia e vigili urbani, che sono intervenuti pochi minuti dopo i fatti. Alcuni testimoni sono stati ascoltati per cercare di ricostruire con certezza la dinamica di quanto accaduto, anche se le immagini parlano chiaro.