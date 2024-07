video suggerito

Lingotti e gioielli in casa dell’ex ambasciatore, maxi furto al Nomentano, valore 80mila euro Ennesimo furto di preziosi in appartamento a Roma. Stavolta la vittima è un ottantenne, ex funzionario diplomatico. Il fatto è avvenuto al Nomentano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Un nuovo maxi-furto a Roma e stavolta ad essere presa di mira è la casa di un ex ambasciatore italiano in pensione, un uomo di 85 anni. I ladri sono entrati nella casa dell'ex diplomatico, in zona Nomentano arrampicandosi dai tubi del gas. Una volta all'interno, hanno forzato la cassaforte e sono scappati con un bottino di circa 80mila euro tra lingotti d'oro, gioielli e argenteria. L'allarme è scattato ieri mattina.

Rubata anche una pistola regolarmente detenuta. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato Porta Pia. Al vaglio le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Secondo una prima disamina sul luogo del fatto, si trattava di specialisti che avrebbero anche usato attrezzi particolare per il blitz.

Qualche giorno fa altro colpo alla Farnesina: i ladri d'appartamento si erano introdotti in casa di due prof universitari razziando ogni prezioso e andando via con un bottino stimato in circa 150mila euro. A inizio luglio, invece, la presentatrice televisiva Caterina Balivo era stata vittima di ladri che le avevano sottratto borse di griffe famose, orologi Rolex e gioielli.