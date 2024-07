video suggerito

Entrano in casa di due prof universitari e la svaligiano: furto da 150mila euro alla Farnesina Si sono introdotti nell’abitazione di due docenti universitari e l’hanno svaligiata: scappano con il bottino di circa 150mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Continuano i furti in appartamento di oggetti preziosi nella capitale. L'ultimo è quello che ha colpito due docenti universitari. Il colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 luglio 2024 ed è avvenuto verso le 18. I ladri, una volta entrati nell'abitazione, hanno smurato la cassaforte, poi sono scappati con il bottino dal valore di almeno 150mila euro.

Il furto nell'appartamento dei due docenti

Si sono introdotti nell'abitazione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 luglio 2024, nel tardo pomeriggio, dopo le 18. I ladri hanno fatto ingresso nell'appartamento in cui vivono due docenti universitari, in via Ronciglione, in zona Farnesina, a pochi passi da Ponte Milvio, nel quadrante nord della capitale.

Non è ancora chiaro come i criminali siano riusciti ad intrufolarsi nell'appartamento e non è ancora stato diffuso il numero esatto delle persone che si sono introdotte in casa. Si sono fatti strada nell'abitazione, al quarto piano di uno dei palazzi della via, fino a raggiungere la cassaforte. Una volta rintracciata, l'hanno smurata, portando via con sé tutto il bottino.

Il furto e il bottino da 150mila euro

Non appena si sono accorti del furto avvenuto nell'abitazione, è scattato l'allarme. Dopo la chiamata alle forze dell'ordine sono arrivati gli agenti della polizia. Sono loro che hanno aperto le indagini sul caso, alla ricerca del bottino rubato dalla cassaforte smurata. Secondo quanto dichiarato dai docenti universitari, al suo interno c'era un bottino considerevole, dai gioielli in oro alle borse di marca, ma anche orologi Rolex e brillanti per un valore totale di circa 150mila euro.