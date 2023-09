Il ricatto del cartomante: “Dammi 450 euro o mando a tutti la tua foto nuda” Una donna è stata ricattata da un cartomante, che prima le ha chiesto di inviargli una foto nuda, poi ha preteso centinaia di euro minacciandola che, se avesse rifiutato, la foto sarebbe arrivata ai suoi figli e al suo datore di lavoro.

A cura di Simone Matteis

Credeva di aver trovato il modo per uscire da un momento di grande fragilità, invece si è imbattuta in un uomo senza scrupoli che le ha estorto soldi e foto hot, minacciando di divulgarle. È la storia accaduta nel 2021 a una donna, allora 46enne: durante un periodo di crisi con suo marito era entrata in contatto su Facebook con un cartomante di Latina, che adesso è stato rinviato a giudizio.

Una foto nuda al cartomante per riconquistare il marito

Dopo ogni seduta il cartomante chiedeva diverse somme di denaro, a volte anche sotto forma di ricariche telefoniche. La donna è decisa a pagare per le consulenze ricevute fino a quando, un giorno, l'uomo non avanza una richiesta decisamente insolita: una fotografia di lei, totalmente nuda, di fianco a nove candele rosse accese. Una foto che, a detta del cartomante, sarebbe stata fondamentale per consentire il riavvicinamento della donna al marito e scongiurare così la separazione tra i due.

Le richieste aumentano fino al ricatto

Decisa a evitare la rottura del matrimonio, la 46enne si è fidata del cartomante inviandogli la foto richiesta, che la ritraeva senza veli, sperando che questo potesse aiutarla a superare quel momento negativo. Da lì, invece, l'inizio dell'incubo: l'uomo ha continuato a chiedere soldi alla donna arrivando a pretendere 450 euro, soldi che avrebbe dovuto consegnare per forza perché, se si fosse rifiutata, la foto sarebbe finita ai suoi figli e perfino al suo datore di lavoro.

Insomma, un ricatto hard in piena regola quello messo in piedi dal cartomante, che a fronte dell'ultima, pesantissima richiesta rivolta alla donna è stato denunciato. Ieri, giovedì 28 settembre, l'uomo è stato rinviato a giudizio e l'inizio del processo è previsto per ad aprile 2024, quando dovrà difendersi dall'accusa di tentata estorsione e revenge porn.