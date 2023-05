L’imponente piano di rifacimento di tutte le più importanti strade di Roma: 800km entro il 2026 Il sindaco Gualtieri ha presentato il piano ‘Roma si fa strada’, con cui il Campidoglio intende riqualificare 800 chilometri di strade all’interno del territorio della Capitale entro il 2026.

A cura di Enrico Tata

Ottocento chilometri in totale distribuiti su 700 strade. Entro il 2026, ha promesso il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, saranno riqualificate tutte le strade che compongono la rete viaria principale della Capitale. Un investimento da 300 milioni di euro complessivi. Il cronoprogramma prevede di arrivare all'80 per cento dei lavori eseguiti entro l'inizio del Giubileo del 2025 e al 100 per cento entro fine consiliatura.

"Basta con le romanelle, queste strade dureranno almeno 15-20 anni. Siamo di fronte al più grande piano di manutenzione straordinaria delle strade di Roma degli ultimi decenni e, forse, di sempre", ha dichiarato Gualtieri presentando il piano ‘Roma si fa strada'. "Abbiamo ereditato una situazione disastrosa, ma così ci diamo l'obiettivo ambizioso di rifare completamente gli 800 chilometri della viabilità primaria di Roma Capitale, dove passa il 65 per cento del traffico e dove si verifica, purtroppo, il numero maggiore di incidenti", ha aggiunto il primo cittadino.

I primi lavori di rifacimento stradale sono stati eseguiti già nel 2021 su via Salaria, via Portuense, via Casilina e via Tuscolana. Attualmente in corso interventi, per esempio, su via Laurentina, via Ardeatina, via Ostiense e via del Mare e lunedì partiranno i cantieri sulla Tangenziale Est, su via Trionfale e sulla Braccianese. Su circa 200 chilometri di strade, il 25 per cento del totale, i lavori sono stati già completati e l'80 per cento termineranno, come detto, in tempo per il Giubileo.

Agli 800 chilometri di Roma si aggiungeranno, ha dichiarato Gualtieri, altri 200 chilometri fatti o programmati da Anas nel territorio della Città Metropolitana. In tutto, quindi, verranno eseguiti lavori di rifacimento su 1000 chilometri di strade tra Roma e provincia.

"Non pezze, ma interventi strutturali che resteranno e dureranno nel tempo, un fatto storico per la città. E non parliamo solo di asfalto, ma di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, sfalcio e ripristino di cigli stradali e caditoie, con cui recuperiamo un gap molto significativo", ha spiegato il sindaco.

Tutti i cantieri sulle pavimentazioni in asfalto, fa sapere il Campidoglio, saranno svolti in orario notturno, "per evitare il più possibile i disagi alla circolazione e lasciare fruibili ai cittadini le strade nelle ore diurne".