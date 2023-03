Libri Come 2023 a Roma: programma, biglietti e ospiti all’Auditorium Parco della Musica Dal 23 al 26 marzo torna Libri Come, il festival della letteratura dell’Auditorium Parco della Musica di Roma: scopriamo ospiti, programma e come avere i biglietti.

A cura di Beatrice Tominic

Dal 23 al 26 marzo 2023 all'Auditorium Parco della Musica di Roma torna libri Come 2023, il festival del libro e della letteratura che quest'anno raggiunge la sua 14esima edizione.

Come ogni anno, anche in questo 2023 il festival è contrassegnato da un tema: quello scelto per questa edizione è il Potere, che sarà affrontato utilizzando diversi linguaggi, dalla saggistica alla narrativa, dalla fotografia all'arte fino ad arrivare alla musica e nei vari modi in cui esso si manifesta "come limite, gerarchia, sopraffazione". Non solo: si affronterà il tema del Potere anche in un senso diverso: "quello di un verbo potere che indica la possibilità di agire e magari cambiare quei limiti e quelle gerarchie", si legge sul sito dell'evento.

Fra gli ospiti, quest'anno, nomi del panorama nazionale e internazionale della letteratura: Emmanuel Carrère, Zarifa Ghafari, David Grossman, Ian McEwan, Daniel Pennac, Niccolò Ammaniti, Loredana Lipperini, Francesca Mannocchi e Dacia Maraini.

Libri Come 2023: le date e il programma degli eventi

Come anticipato, il festival quest'anno si tiene da giovedì 23 a domenica 26 marzo. L'iniziativa sarà inaugurata nelle scuole superiori della capitale: al liceo Machiavelli, al Virgilio, al De Sanctis, al Giartosio, all'Alberti, Mencarelli, al Bramante, al Pasteur, al Seneca e al Giulio Cesare.

Dalla giornata di venerdì 24, invece, la location cambia e torna quella di sempre, l'Auditorium che ospita la rassegna nelle sue sale, come si nota nella mappa presente all'interno del programma.

Si parte alle ore 9 e si conclude con l'ultimo appuntamento, alle ore 21: presentazioni di libri, workshop, discussioni con più persone intervistate e moderatori. Soltanto nella mattinata di venerdì sono previsti sei interventi, fra cui quello di Francesca Mannocchi, una lezione riservata alle scuole medie, nove fra il pomeriggio e la sera.

Nel weekend gli appuntamenti aumentano: dodici nella mattinata di sabato e altri dodici in quella di domenica, mentre nel pomeriggio e la sera ne sono previsti trenta sabato e ventisette la domenica. Ovviamente molti incontri si terranno in simultanea quindi prima di pagare il biglietto o prenotare il vostro posto, è consigliabile leggere attentamente il programma.

I biglietti per Libri Come 2023 all'Auditorium Parco della Musica

Per partecipare agli eventi è necessario aver prenotato il proprio posto: come specificato anche all'interno del programma, alcuni eventi sono prenotabili e si può accedere solo dopo aver ottenuto il proprio biglietto gratuito altri, invece, richiedono il pagamento di un biglietto da tre euro. Per acquistare i biglietti occorre visitare la pagina del singolo evento oppure accreditarsi sul sito di Ticketone.

Gli ospiti del festival del libro e della letteratura a Roma

Come anticipiamo i volti che prendono parte quest'anno alla rassegna sono fra i più noti del panorama letterario italiano ed internazionale.

Uno fra tutti è Emmanuel Carrère, uscito con il suo ultimo romanzo meno di due anni. Presente anche Zarifa Ghafari, sindaca afghana, ma anche David Grossman, Ian McEwan e Daniel Pennac. Il nostrano Niccolò Ammaniti, reduce dal successo di La vita Intima, uscito appena qualche mese fa e Loredana Lipperini, Francesca Mannocchi, due penne in cui il giornalismo e il racconto spesso si fondono e Dacia Maraini.

Ancora, soprattutto negli appuntamenti pomeridiani e serali, troviamo altri volti dello spettacolo: da Diego Bianchi a Sonia Bergamasco fino a Francesco Piccolo. E in questa cornice in cui si parla di Potere, di chi ne ha troppo e chi troppo poco, non può mancare lo spazio per parlare di diritti con Amnesty International, per cui interviene Riccardo Noury.