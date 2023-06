Leonardo in Terapia intensiva dopo un incidente sul Lungotevere, la sorella: “Cerchiamo testimoni” La sorella di Leonardo ha lanciato un appello alla ricerca di testimoni dell’incidente a seguito del quale il 25enne è rimasto gravemente ferito: “Se qualcuno ha visto cosa è successo ci contatti”.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Leonardo, un ragazzo di venticinque anni è ricoverato in Terapia intensiva in ospedale, dopo un incidente stradale. Il sinistro risale a martedì 6 giugno scorso e si è verificato sul Lungotevere Prati a Roma, all'altezza del civico 17. A rimanere coinvolta è stata la sua Vespa dotata di sidecar di colore bianco, con scritte blu. La sorella di Leonardo ha lanciato un appello attraverso i social network, i famigliari stanno cercando testimoni dell'incidente.

"Vi prego di condividere, stiamo cercando testimoni del grave incindente nel quale è rimasto coinvolto mio fratello – scrive Claudia – Leonardo non è cosciente, dunque qualunque testimonianza è utile per ricostruire l'accaduto e facilitare il lavoro a chi si sta occupando legalmente del sinistro. Vi preghiamo anche di ricondividere il più possibile il nostro appello, per aumentare le possibilità di trovare informazioni. Se avete informazioni sensibili vi preghiamo di contattare i seguenti numeri 3406520957 o 3407379623 o scrivere all'indirizzo email: danieletoscano97@gmail.com".

L'incidente in cui Leonardo è rimasto gravemente ferito

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente a seguito del quale Leonardo è rimasto gravemente ferito. Ad indagare sul sinistro sono gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente di soccorso, intorno alle ore 18 il personale sanitario giunto sul lungotevere ha preso in carico il ragazzo e lo ha trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto alle cure del caso. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito serie. Al momento si trova ricoverato in Terapia intensiva. I famigliari sperano che nelle prossime ore ci sia un miglioramento.