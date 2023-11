Lei lo lascia e lui la prende a bastonate, terribile violenza a Fondi: “Sei una p…” Terribile violenza a Fondi, provincia di Latina. Una donna è stata aggredita e presa a bastonate dal suo ex, un uomo di 34 anni.

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lui le dice che vuole lasciarla, lui la riempie di botte e poi la prende a bastonate. Per fortuna, sul posto sono arrivati subito i poliziotti, che hanno arrestato l'uomo, un 34enne egiziano, che adesso dovrà rispondere delle pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia, aggravati dall'uso dell'arma impropria.

L'episodio è accaduto in un'abitazione del centro storico di Fondi, provincia di Latina, stando a quanto riporta Il Messaggero. Nonostante l'arrivo degli agenti, l'uomo non ha smesso di aggredire e insultare l'ex compagna. Ma stando a quanto ricostruito, sarebbe solo l'ultimo episodio di una serie lunghissima di violenze. La donna, soccorsa, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Raggiunta da alcuni amici dell'indagato, però, ha deciso di firmare per la sua uscita senza avere un referto medico. Una circostanza, questa, su cui stanno indagando le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito, la ragazza aveva deciso di mettere fine alla loro relazione e aveva lasciato l'appartamento dove viveva con il suo aggressore. Quest'ultimo l'ha cercata nell'abitazione di un amico comune, dove lei si era rifugiata al termine dell'ennesima lite e dell'ennesima violenza. Prima l'ha aggredita e insultata verbalmente, poi l'ha presa a schiaffi, sul volto e sulla testa, scaraventandola a terra. Ancora, si legge nel resoconto degli agenti, "le è salito con le ginocchia sul ventre", continuando a colpirla in vesta con violenza. Infine, quando lei ha cercato di scappare, l'uomo ha preso un bastone e ha cominciato a colpirla alle gambe. Per fortuna la ragazza è riuscita ad avvicinarsi a un finestra per poter chiedere aiuto, gridando disperatamente. Sul posto, come detto, sono arrivati immediatamente i poliziotti.