Legionella nell'acqua del bagno: chiusa la scuola elementare del Quarticciolo Gli alunni della scuola Pirotta di via Luca Ghini sono stati spostati in altri edifici per la presenza della Legionella nell'acqua dei bagni. Il preside ha chiuso il plesso in via precauzionale, fatta la bonifica, si attendono i risultati delle nuove analisi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

La scuola elementare Pietro Romualdo Pirotta dell'Istituto comprensivo di via Luca Ghini nel quartiere Quarticciolo a Roma è stata chiusa per la presenza di Legionella nell'acqua del bagno. È successo al rientro degli alunni in aula dalle vacanze di Natale. La direzione dell'Istituto ha informato le famiglie con una circolare, ha chiesto delle analisi alla Asl, per il campionamento dell'acqua alla ricerca del batterio e gli esami hanno dato esito positivo.

La Asl ha raccomandato alla scuola di far utilizzare delle mascherine protettive agli alunni, senza ritenere necessaria l'interdizione del plesso. Il preside ha preferito comunque tenerlo chiuso in via precauzionale, spostando gli alunni in altri edifici, in attesa della bonifica. I bambini dunque, nonostante l'inconveniente, non hanno mai smesso di andare a scuola e al rientro dalle vacanze non hanno saltato un solo giorno.

Inizialmente la previsione della durata della bonifica e il ripristino delle lezioni all'interno del plesso di via Ghini era di una settimana. Ora si attende un nuovo campionamento delle acque, per verificare se il batterio della Legionella sia ancora presente oppure no, se la sanificazione sia stata ultimata correttamente e in maniera completa, per la sicurezza di bambini e personale scolastico.

Non è ancora chiaro al momento quando riaprirà il plesso, tra le difficoltà di alcuni genitori che per portare i figli a scuola devono spostarsi, un disagio per chi abita lontano e deve andare al lavoro. L'auspicio è che il nuovo campionamento dia esito negativo e che nel giro di qualche giorno la vicenda possa concludersi, con il ritorno dei piccoli alunni nelle proprie classi in maniera sicura.