video suggerito

Lega al divano e picchia la ex: “Se mi denunci ti faccio ammazzare dai Casamonica” Legata al divano e picchiata dall’ex compagno. L’uomo è ora a processo per lesioni e minacce: “Se finisco in carcere ti faccio ammazzare”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Minacce, lesioni contro la compagna a processo un cinquantatreenne. A raccontare in aula le molestie subite è l'ex fidanzata di quarantanove anni, che in tribunale ricorda il primo incontro in un parco a Roma Est e le minacce violente cominciate pochi mesi dopo l'inizio della loro relazione.

L'incontro in un parco, la relazione e le minacce

Come riporta Il Messaggero il primo incontro tra i due è avvenuto verso la fine del 2020, le minacce verbali e le violenze fisiche sono iniziate già nei primi mesi del 2021. A ricordalo nell'aula di tribunale di piazzale Clodio, dove si svolge il processo nei confronti del cinquantatreenne, è la vittima che al giudice ha spiegato i primi approcci. "Portavo a spasso il cane vicino casa mia, in un parco di Roma Est.

Lo trovavo sempre sulla stessa panchina e abbiamo iniziato a parlare", racconta. In seguito sarebbe iniziata una frequentazione, diventata presto una relazione. Da qui l'inizio dell'incubo per la donna. Tra le diverse molestie subite la quarantenne descrive di quando il compagno l'ha legata al divano. "Era venuto a casa mia. Mi ha immobilizzato e poi presa a calci e pugni", ricorda.

A intimidire la donna erano anche le minacce verbali, l'uomo l'avvisava di avere conoscenze potenti con clan mafiosi. "Ti faccio uccidere dai Casamonica – avrebbe detto in più di un'occasione, minacciando di fare del male anche al suo animale domestico – Ti ammazzo il cane, hai finito di campare".

"Ti faccio ammazzare se finisco in carcere"

In aula oltre alla ricostruzione della donna come prove delle violenze fisiche sono stati mostrati anche i referti medici. In uno in particolare si fa riferimento a lesioni al collo e al viso provocate da un tentativo di strangolamento e un pugno alla mandibola.

La furia dell'uomo non si sarebbe arrestata, ma al contrario aumentata dopo la prima denuncia della donna. "Se non ritiri la denuncia che hai fatto la pagherai cara, tanto a me non frega niente. Anche se vado in carcere ti faccio ammazzare da altri amici", avrebbe intimato alla donna. La prossima udienza è attesa per ottobre, quando verrano ascoltati nuovi testimoni nonché difesa dell'accusato.