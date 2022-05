Le transenne non fermano la gioia dei romanisti: tanti i tuffi nelle fontane storiche Festa giallorossa per la vittoria in Conference League. Le transenne volute dal prefetto non hanno fermato la gioia dei romanisti. In tanti, infatti, si sono tuffati nelle fontane storiche della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Il questore aveva deciso di bloccare gli autobus per tutta la notte per paura di atti vandalici. Il sindaco Gualtieri ha deciso di sua iniziativa di revocare il provvedimento e al momento non si segnalano danni ai mezzi pubblici. La questura aveva anche deciso di transennare tutti i monumenti e tutte le fontane storiche per impedire i tuffi dei tifosi romanisti. Ebbene le transenne di metallo, alte neanche un metro, non sono servite allo scopo: la festa dei giallorossi per la vittoria della Conference League è andata avanti tutta la notte e i tuffi nelle fontane non sono mancate. Il video in alto è stato realizzato in piazza del Popolo, dove inizialmente si erano concentrati i tifosi romanisti, che poi hanno proseguito i festeggiamenti al Circo Massimo, lo storico teatro delle adunate giallorosse.

La gioia dei supporter della Roma è esplosa al fischio finale, intorno alle 23 di ieri, con la vittoria per 1 a 0 grazie al gol realizzato da Nicolò Zaniolo nel primo tempo. I 50mila che hanno visto la partita allo stadio Olimpico hanno assistito prima alla premiazione e poi hanno abbandonato l'impianto romano per andare a festeggiare nei luoghi simbolo del centro città.

Tuffi nella Fontana dei Leoni di piazza del Popolo

La Fontana dei Leoni si trova al centro di piazza del Popolo e intorno all'obelisco. L'architetto Valadier collocò quattro vasche rotonde di travertino ai quattro angoli del basamento dell'obelisco. Su quattro tronchi di piramide sono stati sistemati leoni di marmo bianco in stile egiziano dalle cui bocche sgorga l'acqua che riempie le vasche. Nel 2015 c'è stato l'ultimo intervento di restauro della fontana, che risale all'800.