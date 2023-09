Le migliori pizzerie di Roma e del Lazio premiate nella Guida Gambero Rosso 2024: i nomi e i premi Pubblicata l’edizione 2024 della prestigiosa guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso. Ecco quali pizzerie di Roma e del Lazio hanno conquistato i ‘Tre Spicchi’.

A cura di Enrico Tata

Luca Pezzetta – Pizzeria Clementina

È stata pubblicata la quindicesima edizione della prestigiosa guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso. In classifica Napoli e la Campania la fanno da padrone, ma ci sono anche tante proposte a Roma e nel Lazio.

Sul primo gradino del podio dei ‘Tre Spicchi‘, il premio più importante, ci sono quattro pizzerie, che hanno conquistato il punteggio di 96 su 100: i Tigli a San Bonifacio (Verona), la pizzeria Pepe in Grani a Caiazzo (Caserta), la pizzeria i Masanielli a Caserta, e la pizzeria Renato Bosco a San Martino Buon Albergo (Verona).

Premiate con 94 punti, sempre categoria ‘Tre Spicchi', ci sono due pizzerie del Lazio: pizzeria Clementina a Fiumicino e Seu Pizza Illuminati a Roma, Trastevere.

Hanno conquistato 93 punti altre due proposte romane: Allegrìo, a via Veneto, e il locale romano di Diego Vitagliano in via Flaminia, zona Tor di Quinto/Ponte Milvio.

A 91 punti ci sono la pizzeria Pupillo Pura Pizza di Frosinone, la pizzeria San Martino Pizza & Bolle di Roma, e Sbanco, sempre a Roma.

A 90 punti ci sono altre due proposte romane, A rota e Tonda. A quota 90 punti anche Casale Rufini di Gallicano nel Lazio. Tra i nuovi ‘Tre Spicchi di Roma' anche la sede romana di 5o Kalò.

Vince la categoria ‘Tre Rotelle', quella dedicata alla pizza a taglio, l'ormai famosissimo Pizzarium di Gabriele Bonci in via della Meloria a Roma, premiato con 95 punti. A 94 punti c'è anche l'altro punto vendita di Bonci, il Panificio Bonci. A 92 punti c'è Lievito, all'Eur. A 90 punti c'è la pizzeria Sancho di Fiumicino.

Tra ‘le Stelle', cioè quelle pizzerie che sono rimaste in classifica per 15 anni per Roma ci sono Tonda, la pizzeria di Stefano Callegari, e la Gatta Mangiona.

Tra le ‘pizze dell'anno' premiata la ‘Capricciosa di Mare' di Clementina a Fiumicino: tonda romana con stracotto di datterino, prosciutto di ricciola e bottarga homemade, stracci di mozzarella di bufala, terra di olive e petali di carciofo alla giudìa). Tra quelle a taglio premiata la ‘Ponentino in costiera' di Pizza Chef: teglia romana con zucchine, fiori di zucca a crudo, ciuffi di ricotta di pecora e alici di Cetara, con olio extravergine al limone.