Le liste della Lista Civica D’Amato alle elezioni nel Lazio 2023: i candidati al Consiglio Regionale Esponenti della società civile, giovanissime donne che si candidano per la prima volta, ma anche consiglieri uscenti e molti medici. La lista civica del candidato governatore alle prossime regionali del Lazio Alessio D’Amato.

A cura di Redazione Roma

Tra le sette liste che sostengono Alessio D'Amato candidato governatore di centrosinistra e Terzo Polo alle prossime elezioni regionali del Lazio, c'è anche la lista civica che porta il nome dell'assessore alla Sanità uscente. Una lista che raccoglie nomi della società civile, ed esponenti civici della sinistra.

Capolista a Roma è Marta Bonafoni, consigliera uscente e attuale capogruppo della Lista Civica Zingaretti, che in questi anni ha costruito una rete regionale civica, di sinistra ed ecologista (Pop), e che era pronta a sfidare anche D'Amato in caso di primarie (anche con il sostegno di Elly Schlein). In lista troviamo anche Lorenzo Sciarretta, già delegato di Zingaretti alle Politiche Giovanili e alla Cultura, e tra i nomi già noti alla Pisana c'è anche Simone Lupi, consiglieri uscente.

In provincia di Frosinone è candidata Francesca Caschera, 19 anni, la più giovane candidata di questa tornata elettorale nel Lazio. Giovanissima anche la capolista in provincia di Latina, Valeria Campagna, consigliera comunale uscente di Latina Bene Comune. Giovani candidati ma anche qualche veterano della politica, come Claudio Minelli, presidente di VisioneRoma e già assessore in Campidoglio con Veltroni e Rutelli.

Sono tanti poi i candidati che provengono dal mondo della sanità, coerentemente con il percorso di D'Amato, diventato un volto politico noto soprattutto per la gestione della pandemia di Covid-19. Si sono infatti cinque medici, tre infermieri, un fisioterapisti, due biologi e due psicologhe della Asl. Tra questi Maria Corongiu, che è specializzata in malattie infettive e presidente della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) di Roma, e poi Sandro Libianchi (a lungo attivo a Rebibbia) e Agostino Manzi (dirigente dell'ospedale di Monterotondo), Romina Tidei (dell'Uscar dello Spallanzani) e Laura Anelli (ginecologa e coordinatrice dei consultori familiari dell'Asl Roma 1). Poi tre infermieri: Eleonora Gravina, (Tor Vergata); Filippo Carlucci (Cto) e Lucia Militello (dirigente dell’Area infermieristica e sanitarie al San Camillo).

Tra le professioni sanitarie ci sono poi due biologi medici, Antonella Anzuini e Stefano Cristofori, la psicologa dell'Asl di Viterbo Patrizia Pieri, la psicologa Francesca Andronico, e la fisioterapista Alessandro Iacobelli.

Regionali Lazio 2023, i nomi dei candidati della Lista Civica D'Amato

I candidati per la provincia di Roma

Bonafoni Marta

Sciarretta Galileo Lorenzo

Rita Padovano

Minelli Claudio

Libianchi Sandro

Elena Patrizia Importa

Ardonico Francesca

Anelli Lauria

Anzuini Antonella

Barbieri Simone

Carlucci Filippo

Cataldo Carlo

Ceccarelli Simone

Corongiu Maria

Cristofori Stefano

De Michelis Giuseppe detto “Pino”

Gobbo Antonella

Gravina Eleonora

Romina Tidei

Lupi Simone

Maio Luigi detto “Gigi”

Manzi Agostino

Matteucci Anita

Mitello Lucia

Petracca Valentina

Pietri Patrizia

Polini Michele

Pulcinelli Bruno

Ragucci Sabrina

Roscini Guido

Severi Olga

Viterbo

Barattelli Giuseppina detta “Pina”

Cinalli Umberto

Micaela Onorati

Mario Silvio

Rieti

D’angeli Silena

Micheli Stefano

Latina

Campagna Valeria

Caschera Francesca

Grasso Francesco

La Rotonda Marina

Libianchi Sandro

Palombi Andrea

Frosinone

Falese Jose

Conte Luciano

Di Ruzza Luca

Guerriero Claudio

Ricci Monia

Valente Simona

I candidati per la provincia di Frosinone