Le liste del Terzo Polo alle elezioni nel Lazio 2023: i candidati al Consiglio Regionale Le liste del Terzo Polo per elezioni regionali del Lazio del prossimo 12 e 13 febbraio 2023. Candidati esponenti di Italia Viva e Azione di Carlo Calenda, anche candidati indipendenti della società civile.

A cura di Redazione Roma

Al contrario di quanto accade in Lombardia, dove il Terzo Polo sostiene la candidatura di Letizia Moratti contro il candidato di PD, sinistra e M5s Pierfrancesco Majorino, nel Lazio le alleanze sono all'inverso. Terzo Polo e centrosinistra sostengono l'assessore uscente alla Sanità Alessio D'Amato, mentre il Movimento 5 Stelle corre in alleanza con la lista Polo Progressista a sostegno di Donatella Bianchi.

Nella lista del Terzo Polo esponenti di Azione e Italia Viva ovviamente, ma anche candidati indipendenti della società civile. Capolista a Roma è Federico Petitti un giovane ingegnere gestionale, con una "grande passione e formazione sulla sanità pubblica e che intende mettere a servizio le sue competenze nel miglioramento dei processi”, come è stato presentato agli elettori. Troviamo poi Luciano Nobili, ex deputato di primo piano di Italia Viva, che non è stato rieletto alle scorso elezioni. Tra i consiglieri regionali uscenti Marietta Tidei, già parlamentare del PD anche lei di Italia Viva.

Regionali Lazio 2023, i nomi dei candidati del Terzo Polo

I candidati per la provincia di Roma

Petitti Federico detto "Petiti" detto "Pettiti" detto "Pettitti" detto "Petti)

Tidei Marietta

Nobili Luciano

De Marchis Maria Paola

Andreassi Luca

Di Bianco Rossana

Bellone Francesco

Di Carlo Patrizia

Bianchini Paolo

Fidanza Alessandra

Bozzetti Marco

Finelli Claudia

Capone Francesco

Inguscio Marinella Antonia

Cardente Giuseppe detto "Pino"

Leoncini Francesca

Dionisi Pierluca

Nahum Perla

Irace Antonello

Novi Simonetta detta "Simona"

Lanzi Francesco

Pacifico Irene

Mazzella Pierluigi

Pesce Barbara

Medori Stefano

Pieretti Alessia

Moroni Everaldo detto "Claudio"

Rosi Alessandra

Pellegrini Valerio

Sisti Gabriella

Pinelli Emanuele

Vecchiarelli Raffaella

I candidati per la provincia di Viterbo

Trani Alessio

Assanti Barbara

Barelli Giacomo

Goglia Paola

I candidati per la provincia di Rieti

Cocuccioni Pierduilio

Spoletini Anna Rita

I candidati per la provincia di Frosinone

Quadrini Massimiliano (detto Max)

Alifuoco Barbara

Frecentese Davide

Fratangeli Arianna

Maggi Maurizio

Venditti Marilena

I candidati per la provincia di Latina