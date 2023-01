Le liste del Terzo Polo alle elezioni nel Lazio 2023: i candidati al Consiglio Regionale

Democrazia Solidale si presenta a sostegno di Alessio D’Amato alle prossime elezioni regionali nel Lazio. Demos è una forza politica vicina alla Comunità di Sant’Egidio ed ispirata al cattolicesimo sociale. In lista anche l’ex vicesindaco di Roma Luca Bergamo e Alessandra Morelli, ex alto rappresentante Onu per i rifugiati.