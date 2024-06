Le immagini della pericolosa rissa di Cicalone sulla banchina della metro a Roma “Ci hanno aggredito, è stata un’imboscata”, è stata la denuncia di Cicalone. Le immagini mostrano una rissa in banchina fra il suo gruppo e quello di borseggiatori: la dinamica e i video dello scontro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La rissa fra Cicalone e i borseggiatoi in metro: a sinistra da Welcome to Favelas, a destra dal canale di Cicalone.

Botte, schiaffi, spintoni. Tutto a pochi centimetri dalla linea gialla oltre la quale c'è il passaggio dei treni. Questo è quanto accaduto nel corso della rissa denunciata da Cicalone con un video su Youtube questa mattina. "Siamo stat aggrediti dai borseggiatori che frequentano la fermata di Spagna della metropolitana". Ma non solo loro. "Appena ci hanno visto, si sono messi tutti al telefono. Devono aver chiamato rinforzi. È stata un'imboscata", dice nel video pubblicato questa mattina, dopo essere stato al pronto soccorso.

"Ci siamo fatti male noi e si sono fatti male loro. Ma fortunatamente niente di troppo serio. Io sono stato refertato per cinque giorni, la videomaker Evelina con 10: un ragazzo e un gruppo di donne l'hanno riempita di botte. Dieci giorni anche per una delle ragazze che la stava picchiando", che, come dice lui stesso, ha sporto denuncia nei confronti dello youtuber. "Quando l'ho vista, l'ho spinta via. Ma è finita sul bandone in lamiera. L'impatto è stato forte, si è ferita alla parte superiore del labbro e sul naso".

La pericolosa rissa in banchina

Mentre la Cgil ha chiesto l'intervento del prefetto ed esponenti di Fratelli d'Italia danno il loro sostegno, continua la campagna da vigilantes del noto youtuber Simone Cicalone e le sue ronde anti borseggiatori. Ed è proprio in uno dei suo appuntamenti per sventare il crimine che Cicalone e la sua crew, compresa la videomaker, si sono trovati coinvolti nella rissa.

Mentre stavano scendendo le scale, secondo il suo racconto nel video youtube, un giovane ha iniziato a prendersi a schiaffi da solo, attirando la loro attenzione. Quando sono scesi in banchina è stato lo stesso ragazzo "piccolino, ma una furia", ad aggredire per primo la videomaker che nel frattempo aveva iniziato le riprese. Vedendolo, non si è fatta aspettare la risposta di Cicalone che, come mostra l'immagine in apertura, nella parte a sinistra, lo ha preso per il collo, come mostra la prima immagine in apertura, nel cerchio verde. "Per immobilizzarlo", si giustifica nel video condiviso stamattina su Youtube.

La rissa continua fra le borseggiatrici e la videomaker

Il ragazzo era immobilizzato da una parte della banchina, bloccato dal braccio di Cicalone intorno al collo. Nel frattempo, qualche passo più indietro, il gruppo di donne arrivate con telefonini e macchine fotografiche ha circondato la videomaker. La sua di macchina fotografica era già stata fatta cadere a terra. Secondo quanto racconta Cicalone, il gruppo di ragazze l'avrebbe completamente sovrastata, colpendola e facendole cadere il telefono.

"Ho visto la scena a distanza e sono intervenuto", ha aggiunto. È andato verso una delle ragazze vicino alla videomaker e l'ha spinta via. La ragazza è finita contro il blocco di lamiera che si trova fra il passaggio delle scale e la banchina. L'impatto è stato molto forte. È stata lei a riportare le gravi ferite al volto e i 10 giorni di prognosi.

Una rissa in piena regola

Una rissa in piena regola che ha visto il coinvolgimento di tutte le persone in campo che si trovavano sulla banchina in quel momento. Da una parte i borseggiatori, pronti a voler fermare chi, da qualche settimana a questa parte si è posto l'obiettivo di ridurre la criminalità in metro. Dall'altra proprio chi, dopo essersi autoimposto il compito di svolgere un" servizio di pubblica sicurezza", si è ritrovato invischiato in una rissa pericolosa a pochi passi dalla linea gialla che separa l'attesa dei viaggiatori dal passaggio del treno, creando una situazione che ha ben poco a che fare con la sicurezza di turisti e cittadini. Ma Cicalone non si dà per vinto e rassicura i suoi fan: "Queste cose non dovrebbero accadere ed è stato uno sbaglio finire così, ma quanto successo non mi fa demordere da quello che è l'obiettivo di questa mia piccola battaglia".