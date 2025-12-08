Le chiese di Roma intitolate all’Immacolata Concezione: dove sono le più belle e orari delle messe

La statua della Madonna a Piazza Mignanelli e la chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini in via Veneto

Oggi, 8 dicembre festa dell'Immacolata Concezione, a Roma sono in programma vari appuntamenti per celebrare questa solennità della Chiesa. La Capitale ha dei luoghi simbolo e tradizioni legate alla festività, come ad esempio Piazza Mignanelli vicino Piazza di Spagna con l'omaggio dei vigili del fuoco alla statua della Vergine Maria. Per il primo anno la solenne cerimonia avverrà alla presenza di Papa Leone XIV, che pregherà la Madonna e depositerà una ghirlanda di fiori alla base della colonna.

Oltre a questa importante ricorrenza ci sono le messe nella basilica di San Pietro. Roma tuttavia non celebra l'Immacolata Concezione solo a Piazza Mignanelli e nelle basiliche maggiori. In città sono centinaia le chiese dedicate alla Madonna e tra queste ce ne sono varie intitolate proprio al dogma che si celebra oggi: che Maria, per la Chiesa, fin dal primo istante del suo concepimento è stata preservata dal peccato originale.

Un dogma appunto proclamato da Papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, dopo secoli di dibattiti teologici. Eccone alcune, con indirizzo, quartiere in cui si trovano e orario delle messe alle quali poter partecipare, dalla chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini, nota per la Cripta dei Cappuccini alla parrocchia Immacolata Concezione alla Magliana.

Le chiese di Roma dedicate all'Immacolata Concezione e orari delle messe