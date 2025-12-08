roma
video suggerito
video suggerito

Le chiese di Roma intitolate all’Immacolata Concezione: dove sono le più belle e orari delle messe

Santa Maria della Concezione dei Cappuccini in via Veneto è la prima dedicata a Roma all’Immacolata Concezione. Eccone altre in città con orari delle messe.
Notizie dell’ultima ora nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
La statua della Madonna a Piazza Mignanelli e la chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini in via Veneto
La statua della Madonna a Piazza Mignanelli e la chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini in via Veneto

Oggi, 8 dicembre festa dell'Immacolata Concezione, a Roma sono in programma vari appuntamenti per celebrare questa solennità della Chiesa. La Capitale ha dei luoghi simbolo e tradizioni legate alla festività, come ad esempio Piazza Mignanelli vicino Piazza di Spagna con l'omaggio dei vigili del fuoco alla statua della Vergine Maria. Per il primo anno la solenne cerimonia avverrà alla presenza di Papa Leone XIV, che pregherà la Madonna e depositerà una ghirlanda di fiori alla base della colonna.

Oltre a questa importante ricorrenza ci sono le messe nella basilica di San Pietro. Roma tuttavia non celebra l'Immacolata Concezione solo a Piazza Mignanelli e nelle basiliche maggiori. In città sono centinaia le chiese dedicate alla Madonna e tra queste ce ne sono varie intitolate proprio al dogma che si celebra oggi: che Maria, per la Chiesa, fin dal primo istante del suo concepimento è stata preservata dal peccato originale.

Un dogma appunto proclamato da Papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, dopo secoli di dibattiti teologici. Eccone alcune, con indirizzo, quartiere in cui si trovano e orario delle messe alle quali poter partecipare, dalla chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini, nota per la Cripta dei Cappuccini alla parrocchia Immacolata Concezione alla Magliana.

Leggi anche
Previsioni meteo Roma e Lazio 8 dicembre: alta pressione per la festa dell'Immacolata, sole e caldo

Le chiese di Roma dedicate all'Immacolata Concezione e orari delle messe

  • Santa Maria della Concezione dei Cappuccini: via Veneto, quartiere Ludovisi. È la prima dedicata a Roma all’Immacolata Concezione. Ospita la Cripta dei Cappuccini. Messa alle ore 11:00:
  • Parrocchia Immacolata Concezione alla Magliana, via Cristoforo Sabbadino 72, quartiere Magliana. Messa ore 9:30.
  • Santa Maria Immacolata alla Laurentina, via Laurentina 450, quartiere Laurentino. Messe ore 8:00, 10:00.
  • Santa Maria Immacolata a Grottarossa: via Flaminia Nuova, zona Cassia/Flaminia. Messe ore 8:30, 10:30, 12:00, 19:30.
  • Santa Maria Immacolata all'Esquilino: via Emanuele Filiberto 137, orario messe 8:30, 11:30, 18:30
  • Santa Maria Immacolata e San Giuseppe Benedetto Labre: via Monza 21. Messe ore 8:00, 11:00, 18:30.
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Uccide nonna a martellate, 30enne confessa l'omicidio: “Non sopportavo di essere deriso”
Si chiamava Gabriella Armari la nonna uccisa a martellate dal nipote
La barista: "Il compagno della madre corso da noi con un buco alla tempia, era sotto shock"
Uccide la nonna a martellate dopo una lite, arrestato 30enne
Ferito anche il compagno della madre
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views