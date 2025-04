video suggerito

Le 20 località del Lazio con le spiagge e il mare più pulito per l’estate 2025 Le 20 località balneari del Lazio con il mare più pulito secondo le analisi dell’Arpa. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel Lazio il mare è pulito, anzi pulitissimo. Secondo le analisi dell'Arpa, la maggior parte (il 91 per cento) delle acque di balneazione del litorale risulta eccellente. Il 7 per cento sono classificate come ‘buone' e soltanto una minima percentuale, l'1 per cento, rientrano nelle categorie ‘sufficiente' oppure ‘scarsa', cioè non idonea alla balneazione. Sono state prese in esame le acque di 221 tratti di litorale laziale e soltanto 15 sono state classificate buone, 3 sufficienti e 1 scarsa.

Abbiamo già esaminato le spiagge con il mare più inquinato. Ma quali sono le 20 località balneari del Lazio con l'acqua più pulita? In questo elenco abbiamo menzionato tutte le località del litorale laziale che presentano valori eccellenti in tutti i tratti di mare presi a campione. Si tratta in particolare di una località in provincia di Viterbo, cinque in provincia di Roma e tredici in provincia di Latina.

Le 20 località con il mare più pulito del Lazio

Ecco le località che, secondo le ultime analisi dell'Arpa, hanno il mare più pulito, ovvero non c'è alcun tratto all'interno del territorio comunale in cui l'acqua è classificata come ‘buona', ‘sufficiente' oppure ‘scarsa'. Vengono menzionati soltanto i comuni dove i campioni esaminati vengono classificati come ‘eccellenti'.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio lunedì 28 aprile 2025: nuvole e pioggia

Montalto di Castro,

Civitavecchia,

Santa Marinella

Cerveteri,

Ladispoli,

Ostia (Roma),

Nettuno,

Latina,

Sabaudia,

San Felice Circeo,

Fondi,

Sperlonga,

Gaeta,

Itri,

Minturno,

Isola di Ponza

Isola di Palmarola,

Isola di Zannone,

Isola di Ventotene.

In ogni caso, anche in queste località balneari sono presenti spiagge e tratti di mare dove la balneazione è vietata. Ad esempio, nelle isole di Ponza e Ventotene la balneazione è ovviamente vietata all'interno del porto. Nelle altre località, invece, la balneazione è vietata nei pressi dei fossi e delle foci dei fiumi.