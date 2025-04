video suggerito

Il mare del Lazio giudicato eccellente, quali sono le spiagge con l'acqua più pulita I risultati delle analisi dell'Arpa sulle acque destinate alla balneazione: qual è il mare migliore e quali sono le spiagge migliori del Lazio per l'estate 2025.

A cura di Enrico Tata

Il mare del Lazio è stato giudicato eccellente, per quanto riguarda la qualità dell'acqua. La classificazione 2025, elaborata dall'Arpa, Agenzia regionale per la protezione ambientale, inserisce il 91 per cento dei campioni analizzati tra le acque di livello eccellente. Soltanto il 7 per cento sono classificate come buone e l'un per cento rientrano nelle categorie ‘sufficiente' o ‘scarsa'.

È sulla base di queste valutazioni che la giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera a per l’individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione estiva 2025.

Mari e laghi ‘eccellenti' nel Lazio: la classificazione delle acque

La qualità dell'acqua risulta inoltre migliorata rispetto alla valutazione precedente, con ben 202 aree di mare sul litorale classificate eccellenti, una in più rispetto al 2024, su un totale di 221 aree di balneazione. Nel 2025, in particolare, sono 15 le zone classificate ‘buone', 3 quelle ‘sufficienti' e una quella classificata ‘scarsa'. Numeri pressoché invariati rispetto a quelli del 2024.

Buone notizie anche per quanto riguarda i laghi balneabili, le cui acque sono state classificate per il 97 per cento come eccellenti, con il restante 3 per cento classificato in classe buona. Sono tutte classificate di qualità eccellente le aree del lago di Vico (Viterbo), dei laghi di Bracciano, Martignano e Nemi (Roma), dei laghi di San Puoto e Lungo (Latina) e dei laghi del Turano, Salto, Ventina e Scandarello (Rieti).

Il mare e le spiagge migliori del Lazio per l'estate 2025

Il mare e le spiagge del litorale in provincia di Latina risultano per il 94 per cento eccellenti, con due ulteriori aree giudicate ‘buone'. Risulta eccellente anche il 93 per cento delle aree costiere monitorate della provincia di Viterbo (con il restante 7 per cento in classe “buona) e l’81 per cento di quelle della provincia di Roma (con un ulteriore 18% in classe buona).

Quanto ai singoli comuni, la classificazione di eccellenza spetta al 100 per cento delle spiagge e del mare dei seguenti comuni in provincia di Latina:

Latina ,

, Sabaudia ,

, San Felice Circeo,

Fondi,

Sperlonga,

Itri,

Gaeta

Formia,

Minturno

Le isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e Santo Stefano

Per quanto riguarda la provincia di Roma, questi i comuni le cui acque balneabili sono state classificate al 100 per cento ‘eccellenti':

Civitavecchia ,

, Cerveteri ,

, Ladispoli ,

, Roma ,

, Nettuno

Santa Marinella.

Resta invariata, invece, la classificazione del comune di Fiumicino, con la quasi totalità delle acque classificate come “eccellenti”, mentre le acque di Ardea sono classificate per la maggior parte buone e un’area eccellente. La situazione complessiva delle acque del comune di Pomezia resta stabile. Le acque di Anzio sono prevalentemente eccellenti e per il resto buone.

Nella provincia di Viterbo, il comune di Montalto di Castro conquista il 100 per cento delle acque classificate come “eccellenti” e per il comune di Tarquinia la classificazione è in netta prevalenza “eccellente”.

Lungo tutto la costa tre sole aree sono classificate come ‘sufficienti'. Solo un'area è classificata come scarsa, nel comune di Terracina, provincia di Latina. Le aree interdette alla balneazione, invece, comprendono aree portuali, aree militari, aree marine protette, aree interessate da scarichi autorizzati, alcune foci di fiumi e fossi e tutte le aree classificate come “scarse”.

Rocca: "Il mare e i laghi del Lazio sono un'eccellenza"

"Il mare e i laghi del Lazio sono un’eccellenza. A certificarlo, sono i dati del monitoraggio della stagione 2024. Il 91 per cento delle aree, infatti, risulta essere “eccellente”. Siamo orgogliosi di questo risultato, e, insieme all’assessore Elena Palazzo e al direttore di Arpa Lazio Tommaso Aureli, continueremo a tenere alta la guardia perché la qualità delle nostre acque non rappresenta soltanto una risorsa in termini turistici, ma anche un indice di sicurezza per i bagnanti che scelgono le coste e i laghi della nostra Regione", ha commentato il presidente del Lazio, Francesco Rocca.

"Il lavoro di analisi svolto da ARPA Lazio certifica un dato incoraggiante che si conferma anche quest’anno: un’ottima notizia per i residenti e per i turisti che sempre più spesso decidono di trascorrere le vacanze sulle nostre spiagge. Continueremo a tenere sotto controllo le acque del Lazio per fare in modo che durante i prossimi mesi estivi questa fotografia resti immutata", ha dichiarato l’assessore, Elena Palazzo, che ha proposto la delibera.