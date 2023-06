L’avvocato della mamma del neonato morto al Gemelli: “Tragica ed incredibile fatalità” Il neonato di Vico del Gargano morto all’ospedale Gemelli di Roma sarebbe morto per una “tragica ed incredibile fatalità”. L’avvocato della mamma puntualizza sulla vicenda dichiarandola “assolutamente estranea a qualsiasi ipotesi di reato”.

A cura di Alessia Rabbai

"La mia assistita è assolutamente estranea a qualsiasi ipotesi di reato nei confronti del figlioletto e lo dimostreremo in tempi brevi". Sono le dichiarazioni dell'avvocato difensore della mamma del neonato morto al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il legale Michele Sodrio è intervenuto a seguito della notizia di cronaca riportata dalle testate giornalistiche.

Sul caso indagano due procure, quella di Foggia e quella di Roma: una delle ipotesi è che il bambino sia morto per danni causati da un forte scuotimento. Ma l'avvocato che difende la mamma smentisce.

"Morto per una tragica ed incredibile fatalità"

"Con grande fatica emotiva e psicologica sono riuscito a ricostruire l'accaduto con la mia cliente e anche sulla base di quanto hanno visto numerosi testimoni – ha precisato il legale – Si è trattato di una tragica ed incredibile fatalità, che ha causato la morte del bambino, che stava benissimo ed era amato ed accudito perfettamente. La mamma è una ragazza single, che ha fatto nei mesi scorsi una scelta coraggiosa e straordinaria, quella cioè di avere un figlio con la fecondazione eterologa, e quindi questo bellissimo bambino era più amato che mai. Inutile dire che la mia cliente e tutti i suoi parenti sono distrutti dal dolore, quindi le false notizie apparse sugli organi di stampa su presunti maltrattamenti in danno del bambino sono assolutamente false e prive di qualsiasi fondamento. Ho già indicato alla Procura una serie di testimoni da sentire e sono certo che anche i risultati dell'autopsia risolveranno ogni dubbio. Resta solo il dolore indescrivibile di una madre distrutta, alla quale si deve almeno un poco di rispetto e giustizia".

Il neonato è caduto dal passeggino ed è morto

Parole che si riferiscono ai drammatici fatti accaduti nel pomeriggio di sabato 17 giugno scorso, quando a Vico del Gargano in provincia di Foggia la donna sarebbe inciampata sul una strada in discesa, mentre portava a spasso il suo bimbo di due mesi nel passeggino. Il piccolo è finito inavvertitamente a terra e ha battuto la testa, riportando lesioni molto gravi. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso il piccolo e lo ha trasportato in codice rosso agli ospedali riuniti di Foggia. Arrivato nel nosocomio pugliese è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto ai primi accertamenti. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravissime ed è stato disposto il trasferimento in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Sono state ore durissime per i famigliari e per i medici, che hanno fatto tutto il possibile per cercare di salvarlo. Purtroppo il piccolo non ce l'ha fatto ed è deceduto. Sulla salma del neonato sarà svolta l'autopsia, per chiarire le cause della morte.