Neonato muore al Gemelli, ipotesi sindrome del bambino scosso. La madre: “Caduto dalla culla” Sul caso indagano due procure, quella di Foggia e quella di Roma: una delle ipotesi è che il bambino sia morto per danni causati da un forte scuotimento.

A cura di Natascia Grbic

Un neonato di appena due mesi è morto all'ospedale Gemelli di Roma in circostanze tutte da chiarire. Il caso, su cui indagano le procure di Foggia e Roma, è tuttora aperto e si attendono i risultati dell'autopsia. Una delle ipotesi al vaglio di chi indaga è che il piccolo sia deceduto per la ‘sindrome da bambino scosso': potrebbe essere stato strattonato fino a provocare danni tali che lo hanno portato al decesso. La madre del neonato, una donna di quarant'anni, ascoltata dagli inquirenti, ha spiegato che il figlio è caduto dalla culla mentre erano in casa da soli. È corsa quindi in ospedale a Foggia il 19 giugno, dove il bimbo è arrivato in condizioni disperate, tanto da rendere necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma. Per lui però non c'è stato nulla da fare, ed è morto.

La notizia è riportata da Il Messaggero. La posizione dei genitori del neonato è al vaglio, saranno ascoltati per capire cosa potrebbe essere accaduto e verificare se il bimbo sia stato vittima di eventuali maltrattamenti. La madre, che in quel momento era da sola in casa col neonato, ha dichiarato che il piccolo è caduto dalla culla. Una tragica fatalità, sulla quale però il pool antiviolenza di Roma ha deciso di disporre ulteriori approfondimenti.

Per questo motivo è stata disposta l'autopsia: si vuole verificare se la morte del neonato sia stata un incidente oppure un atto volontario. Ipotesi tutte da verificare e sulle quali per ora vige il massimo riserbo data la delicatezza della questione. Per ora non risulta nessun indagato: come detto, la posizione dei genitori è ancora oggetto di accertamenti.