L’autostrada Roma-Latina si fa, pubblicato il bando: il percorso e quanto costa il pedaggio Ecco il percorso della nuova autostrada Roma-Latina, che collegherà Tor de’ Cenci a Borgo Piave, alla periferia del capoluogo pontino. Pubblicato il bando sul sito del ministero dei Trasporti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il bando per arrivare alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione della nuova autostrada Roma-Latina. La tratta in questione parte da Tor De' Cenci, periferia Sud della Capitale, e arriva a Borgo Piave, periferia di Latina. Per il ministero si tratta di un passo "significativo, atteso da tempo e fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini".

Una notizia accolta con favore anche dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha spiegato: "È una bella, ottima notizia, per i cittadini della regione Lazio e non solo. Avevo dichiarato che il 2025 sarebbe stato l'anno giusto e così è andata. Finalmente si potrà dare concretezza a una infrastruttura fondamentale e strategica che il nostro territorio attende da decenni, tra annunci e vuote parole. Ora si passa ai fatti e il Lazio può guardare avanti con fiducia".

Il tragitto della Roma-Latina

Inizialmente il progetto non solo l'autostrada Roma-Latina, ma anche il collegamento con l'Autostrada Roma-Civitavecchia, la bretella Cisterna-Valmontone, collegamento con l'A1, la tangenziale di Latina e quella di Labico. Nel 2019 il progetto è stato revisionato con l'obiettivo di "un minor consumo di suolo, il contenimento delle tariffe a pedaggio attraverso una riduzione dei costi di realizzazione e la razionalizzazione degli investimenti per la realizzazione in fasi, a loro volta suddivisibili in lotti funzionali. In altre parole è stato stralciato il collegamento con l'Autostrada A12 ed è stato separato il progetto della bretella Cisterna-Valmontone, per la quale non sarà previsto alcun pedaggio per gli automobilisti.

Il tragitto dell'autostrada Roma-Latina prevede svincoli di uscita a Torvajanica, Castel Romano, Pomezia Nord e Sud, Aprilia Nord e Sud e poi lo svincolo finale di Latina-Borgo Piave.

Il percorso dell'Autostrada Roma-Latina

Le tariffe dell'autostrada: quanto costerà agli automobilisti

Stando a quanto prevede il bando pubblicato sul sito del ministero, l'autostrada avrà un sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price-cap, già in uso sull'autostrada A22 Brennero – Modena. Il price cap è un meccanismo che fissa un limite massimo ai prezzi che l'azienda potrà applicare. In questo senso l'A22 è una delle autostrade italiane che utilizza questo sistema che di fatto introduce un tetto massimo all'aumento dei prezzi.