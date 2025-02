video suggerito

L’aumento del prezzo dei biglietti Atac scatta da luglio: quali sono le nuove tariffe e cosa cambia I biglietti di Atac diventano più cari: quali sono i titoli di viaggio che aumentano il loro prezzo, quando scatta il cambio tariffa e chi ci rimette. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Beatrice Tominic

L'aumento di prezzo dei biglietti di Atac per bus, tram e metro era nell'aria da più di un anno. E ora ne è arrivata la certezza: dal primo luglio cambiano le tariffe. E aumenta la spesa. Approvata la delibera presentata dall'assessore regionale alla Mobilità e ai trasporti Fabrizio Ghera: così aumenta il prezzo per i biglietti validi per 24, 48 e 72 ore. Il bit, titolo di viaggio standard dalla durata di un'ora e mezza, resta a 1,50 euro.

La decisione di aumentare l prezzo soltanto per questi determinati titoli di viaggio è stata presa per tutelare i cittadini che utilizzano tram, bus e metro quotidianamente o quasi. I rincari, infatti, colpiscono turisti e utenti occasionali.

Quando arriva l'aumento sui biglietti da 24, 48 o 72 ore

L'aumento del prezzo dei biglietti Metrebus Roma e Lazio è previsto dal primo luglio 2025. Ad aumentare, come anticipato, i titoli di viaggio validi per 24, 48 e 72 ore e il ticket settimanale. Non cambiano, invece, il Bit e gli abbonamenti annuali, almeno per il momento: il prezzo resta lo stesso per il titolo di viaggio valido un'ora e mezza, di 1, 50 euro e dell'annuale, il cui prezzo varia da sempre a seconda della categoria in cui si rientra e dell'età.

Perché si è scelto di aumentare il prezzo di questi biglietti Atac

Le tariffe dei biglietti Atac non subivano alcuna variazione dal 2012: un intervento sembrava essere necessario. Per oltre un anno si sono susseguite incontri e scontri fra Regione Lazio e Campidoglio. L'iniziale proposta di Gualtieri era quella di aumentare i prezzi del Bit, da 1,50 a 2 a parità di durata di validità. Una soluzione che, però, avrebbe rischiato di riversarsi anche su chi usa i mezzi di trasporto pubblico tutti i giorni o quasi per spostarsi in città.

Così, per tutelare cittadini e cittadine, è scattato l'aumento dei prezzi per i biglietti che, invece, riguardano i titoli di viaggio utilizzati generalmente da turisti e visitatori. Nel frattempo, con l'aumento dei prezzi, sarà incrementato anche il trasferimento di fondi per il Tpl della capitale.

Aumenti sui prezzi anche nella Regione Lazio: quali variano e fino a quando sono utilizzabili i vecchi

Oltre a Metrebus Roma, gli aumenti riguardano anche alcuni titoli del sistema Metrobus Lazio. In particolare subiscono una crescita di prezzo il Birg, biglietto integrato regionale giornaliero: il Btr, biglietto turistico regionale con validità di tre giorni e la Cirs, carta integrata regionale settimanale.

Se pensate di cavarvela acquistando i titoli di viaggio che subiscono un aumento adesso, dovete tenere presente che i biglietti venduti fino al 30 giugno 2025, senza l'aumento del prezzo, possono essere utilizzati soltanto fino al 31 ottobre 2025 e sostituibili fino al 31 dicembre 2025. Non è escluso che, in base allo studio sui titoli di viaggio disposto in Regione, possano essere introdotti dall'anno prossimo nuovi biglietti diversificati fra tra residenti e non residenti nella Regione Lazio.