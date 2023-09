Latina, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: muore 21enne È morto dopo essersi schiantato contro un palo della luce e un albero: il ragazzo al volante, deceduto dopo lo schianto, aveva 21 anni e stava andando a lavorare.

A cura di Beatrice Tominic

Strada della Segheria, foto da Google Maps.

È successo questa mattina, in provincia di Latina, sulla strada della Segheria, fra il lago di Fogliano e Borgo San Michele: un'automobile è andata fuori strada e si è schiantata contro un albero verso le 7 di questa mattina, lunedì 4 settembre 2023. Al volante dell'automobile, una Hyundai i10, si trovava un ragazzi di 21 anni che è morto sul colpo, subito dopo il forte impatto con l'albero.

L'arrivo dei soccorsi

Subito dopo lo schianto, alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. Gli automobilisti che, nella maggior parte dei casi, stavano raggiungendo il proprio posto di lavoro, non appena notata la macchina ferma al bordo della strada, hanno subito segnalato la presenza del sinistro alle forze dell'ordine.

Non appena sul posto, dopo l'impatto, sono arrivati gli agenti della polizia Locale e gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in cura il ragazzo. La corsa per salvargli la vita si è rivelata vana: il giovane è morto sul colpo, dopo lo schianto. Per lui non c'è stato niente da fare e gli operatori non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Leggi anche Incidente ad Ostia, Fabio Consoli perde il controllo dello scooter e muore a 60 anni

La dinamica dell'incidente

Gli agenti della polizia locale, non appena arrivati, hanno iniziato a svolgere i rilievi per per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Secondo i primi accertamenti l'utilitaria sarebbe finita fuori strada, avrebbe raggiunto la parte opposta della carreggiata. Si sarebbe schiantata prima contro un palo della linea telefonica e poi contro un albero che costeggia la corsia. Al momento dello schianto, il giovane si trovava al volante, per andare al lavoro, a poca distanza dal punto dello schianto.