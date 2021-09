Latina, anziano travolto dall’automobile della candidata sindaca Si legge in una nota diffusa da Fare Latina: “Ieri sera alle 21 sulla strada Monti Lepini Annalisa Muzio è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un pedone, attualmente in prognosi riservata. In attesa di sviluppi sullo stato di salute dello stesso, la candidata ritiene opportuno rimandare gli impegni previsti per la giornata di oggi”.

A cura di Enrico Tata

Un uomo di 75 anni è stato investito da un'automobile nella serata di ieri, 14 settembre, mentre stava attraversando la strada. L'anziano è stato soccorso e ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Stando a quanto si apprende, avrebbe sbattuto la testa dopo essere caduto a terra. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri.

Alla guida dell'automobile che ha investito il signore c'era la candidata sindaco di Latina Annalisa Muzio. Lo conferma una nota di Fare Latina: "Ieri sera alle 21 sulla strada Monti Lepini Annalisa Muzio è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un pedone, attualmente in prognosi riservata. In attesa di sviluppi sullo stato di salute dello stesso, la candidata ritiene opportuno rimandare gli impegni previsti per la giornata di oggi. L’agenda sarà aggiornata a domani e ne sarà data notizia attraverso i canali ufficiali del movimento Fare Latina e della candidata Annalisa Muzio".

La candidata era finita nei giorni scorsi al centro di un altro caso di cronaca. O meglio, un suo candidato consigliere comunale: Massimo Gibbini è stato infatti aggredito da due ragazzi. Sono arrivati sul posto a bordo di uno scooter, lo hanno avvicinato, hanno fatto finta di chiedergli un'informazione, poi il passeggero ha sfregiato il volto del candidato con un taglierino. Sulla vicenda stanno ancora indagando i poliziotti della digos, ma il movente politico sembra quasi certo. "Non permetteremo a nessuno di incendiare la campagna elettorale con la violenza. PS: mi sono immediatamente attivato, come Sindaco della città, con il signor Prefetto e oggi pomeriggio si terrà un Comitato provinciale per la sicurezza", aveva dichiarato il sindaco di Latina Damiano Coletta.