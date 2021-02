Ha abusato di una bambina di dodici anni, avvicinandola sulla spiaggia di Terracina, sul litorale della provincia di Latina. Un uomo di nazionalità indiana, residente nel territorio pontino, è stato condannato a due anni di carcere per il reato di violenza sessuale. Questo il verdetto del giudice nel processo che si è svolto davanti al collegio penale del Tribunale di Latina, presieduto da Gian Luca Soana. Nei suoi confronti, il pubblico ministero Giuseppe Bontempo aveva avanzato una richiesta di una pena a sei anni di reclusione.

L'uomo ha toccato la bambina sul seno

I fatti risalgono al 18 luglio del 2014, quando la bambina, allora dodicenne (oggi ha raggiunto la maggiore età) si trovava in spiaggia insieme alla sua famiglia, per trascorrere qualche ora all'aria aperta, una giornata di mare. Momenti di allegria e spensieratezza che hanno però avuto risvolti gravi. La piccola, forse in un momento di distrazione dei genitori, è stata avvicinata dall'uomo, che ubriaco, l'ha presa di mira e strattonata. Poi palpeggiandola, le ha toccato il seno. Le indagini sono scattate dalla denuncia dei genitori, che hanno ascoltato il racconto della bambina e hanno segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine.

Frosinone, 60enne indagato per violenza sessuale

Nel Frusinate, a Pignataro Interamna, un sessantenne è indagato dalla Procura della Repubblica di Cassino per violenza sessuale su una bambina di età inferiore ai quattordici anni, nei confronti della quale è accusato di aver compiuto rapporti sessuali completi. Una spirale di violenza, che è iniziata quattro anni fa e che si è protratta nel tempo, fino a quando i famigliari dell'uomo hanno sporto denuncia. Sequestrati smartphone, computer e ogni altro dispositivo elettronico, per verificare se al suo interno sia presente del materiale compromettente, come foto e video, riconducibile alla giovane o ad altri minorenni.