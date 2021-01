Ha abusato sessualmente di una bambina di età inferiore ai quattordici anni. Un sessantenne è indagato dalla Procura della Repubblica di Cassino per violenza sessuale. I fatti si sono consumati a Pignataro Interamna, Comune in provincia di Frosinone. Una spirale di violenza, che è iniziata quattro anni fa e che si è protratta ad oggi, fino a quando i famigliari dell'uomo hanno sporto denuncia. Dell'accaduto è stata informata la madre della bimba. Ora si attende che il giudice delle indagini preliminari fissi in calendario la data dell'udienza per l'incidente probatorio, come già richiesto dal pubblico ministero. Le indagini sono in corso.

Abusa di una bambina con rapporti sessuali completi

Arrivata la segnalazione alla Polizia di Stato da aprte dei parenti dell'uomo sono scattate le indagini coordinate dal sostituto procuratore di Cassino, Emanuele De Franco, per far luce sulla terribile vicenda. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti i presunti abusi commessi dall'indagato sarebbero nati con approcci iniziali sulla minore, che prevedevano palpazioni delle parti intime, per poi sfociare successivamente in rapporti sessuali completi. Gli investigatori hanno ascoltato la ragazza, che ha fornito una prima versione dei fatti. I poliziotti hanno perquisito l'abitazione dell'indagato difeso dai legali Sandro Salera e Paolo Marandola, gli agenti hanno posto sotto sequestro smartphone, computer e ogni altro dispositivo elettronico, per esaminarlo e verificare se al suo interno sia presente del materiale compromettente, come foto e video, riconducibile alla giovane o ad altri minorenni.