Lascia un biglietto d’addio sulla sdraio e tenta il suicidio in mare: passante eroe si tuffa e la salva

Ha qualcosa d'incredibile il salvataggio che un quarantanovenne ha compiuto nei confronti di una ragazza di ventuno anni, che ha tentato il suicidio entrando in mare ubriaca a Scauri, frazione di Minturno. L'eroico episodio è avvenuto nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 agosto sul lungomare della provincia di Latina. Protagonista è un uomo originario di Napoli, che stava passeggiando. La giovane, una volta riportata sulla battigia, è stata soccorsa dal personale sanitario, che l'ha trasportata all'ospedale di Formia, dov'è stata sottoposta agli accertamenti del caso.

Si è tuffato in acqua e l'ha salvata

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri giunti sul posto la giovane, appunto una ventunenne originaria del Marocco, si trovava in spiaggia e aveva bevuto alcol. Ha scritto una lettera d'addio, per poi lasciarla su un lettino, insieme alla sua borsa con i documenti e le sue cose. Nel biglietto spiegava perché voleva togliersi la vita e salutava tutte le persone che le hanno voluto bene. Fortunatamente non è riuscita nel suo intento. Quando è entrata in acqua, con l'intenzione di farsi trascinare via dalla corrente, il quarantanovenne l'ha notata. L'uomo prima ha cercato di attirare la sua attenzione, chiamandola e dicendole di uscire. Nel frattempo si è tuffato in mare e l'ha raggiunta. Non ha esitato difronte al fatto che fosse buio e che non sapeva come avrebbe trovato il fondale.

L'uomo le ha praticato il massaggio cardiocircolatorio

Con un grande gesto di altruismo e amore verso il prossimo l'ha afferrata e riportata a riva. L'uomo ha iniziato a praticarle il massaggio cardiocircolatorio, perché aveva perso consocenza. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emrgenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che l'ha presa in carico e portata al pronto soccorso, per accertarsi che stesse bene. Presenti sul luogo dell'accaduto i carabinieri del Norm, Sezione Radiomobile, per gli accertamenti di competenza.