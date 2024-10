video suggerito

L’appello per riqualificare l’ex Giardinaccio, simbolo di degrado e abbandono accanto a San Pietro “Siamo partiti da questo luogo, abbiamo fatto un accesso agli atti e un’interrogazione per capire cosa intenda fare Roma Capitale con l’edificio”, ha dichiarato a Fanpage.it, Flavia De Gregorio, capogruppo in Assemblea Capitolina di Azione, che proprio dal Giardinaccio e dalla zona di Porta Cavalleggeri/Gregorio VII ha lanciato l’iniziativa ‘Vertenza Roma’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex Giardinaccio: un vecchio ristorante abbandonato e pieno di detriti a pochi passi dal colonnato di piazza San Pietro. Ad agosto è stato addirittura trovato il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione. "Siamo partiti da questo luogo, abbiamo fatto un accesso agli atti e un'interrogazione per capire cosa intenda fare Roma Capitale con l'edificio", ha dichiarato a Fanpage.it, Flavia De Gregorio, capogruppo in Assemblea Capitolina di Azione, che proprio dal Giardinaccio e dalla zona di Porta Cavalleggeri/Gregorio VII ha lanciato l'iniziativa ‘Vertenza Roma'.

"Iniziamo da qui, ma porteremo diverse istanze su tutti i territori della Capitale. Quanto all'ex Giardinaccio, spesso nelle commissioni chiediamo la possibilità per i cittadini di avere servizi sul territorio, biblioteche, centri anziani o centri di aggregazione giovanile. E a nostro avviso quel luogo può diventar proprio un centro di aggregazione per i cittadini di quel quadrante e crediamo, al contrario, che non debba diventare nuovamente un ristorante. Sabato prossimo, per esempio, saremo a Castel Sant'Angelo. In quella zona, vicino al Palazzaccio, c'è una buca che doveva diventare un parcheggio, ma ad oggi è rimasta incompiuta. Adesso occorre chiudere la buca e capire come riqualificare quel posto", ha spiegato De Gregorio.

Ancora, l'iniziativa lanciata da Azione ha messo l'accento sulla situazione dei 29 pini abbattuti in via Gregorio VII, "ma anche su quelli che sono rimasti. Il tema adesso è capire come sarà fatta la riforestazione e come intenderanno mantenere quelle alberature che saranno ripiantate. La manutenzione del verde è un punto centrale e proprio su questo a inizio consiliatura ho presentato un ordine del giorno che è stato approvato dall'Assemblea Capitolina e adesso si eseguirà il catasto del verde. Conosceremo la situazione di ogni albero e capiremo quale intervento fare.

Ma nella zona di Gregorio VII un altro tema di preoccupazione per i residenti in quel quartiere è legato alla mobilità: "La preoccupazione più forte dei cittadini è che quella zona diventi un caos. Occorre infatti capire come l'amministrazione intenda gestire la situazione, tra i lavori della nuova tramvia TVA e i bus turistici che arriveranno per il Giubileo. Non è chiaro, per esempio, dove passeranno gli autobus in questa situazione. Il tema è centrale e decisivo e su questo presenterò un'interrogazione a breve, proprio per capire come l'amministrazione intenda muoversi in merito alla mobilità di quel quadrante".

"Azione vuole porre all'amministrazione capitolina e al Sindaco Gualtieri le principali istanze dei movimenti e dei cittadini aperte sui territori, dal decoro alla sicurezza, fino alla mobilità e alla sicurezza stradale. Seppur all'opposizione, intendiamo essere propositivi per migliorare i servizi della città. Il Giubileo sarà un banco di prova importante e un biglietto da visita della Capitale, ma per Azione è fondamentale e assolutamente prioritaria anche la vita quotidiana di milioni di residenti. Le iniziative di Vertenza Roma riguarderanno proprio questo e saranno organizzate in tutti i municipi", ha dichiarato in merito all'iniziativa il Consigliere regionale del Lazio e Commissario regionale di Azione, Alessio D’Amato.