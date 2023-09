L’appello di Chiara: “Aggredita da un tassista per un bagagliaio chiuso male, cerco testimoni” Una giornalista freelance denuncia un episodio di violenza fisica e verbale subito da un tassista romano. L’avrebbe insultata, lanciandole via la valigia con il computer. L’appello per cercare testimoni.

A cura di Alessia Rabbai

"Cerco testimoni dell'aggressione verbale e fisica subita da un tassista lunedì scorso 25 settembre intorno alle ore 15 alla stazione Tiburtina di Roma". A parlare è Chiara Zanini, quarantadue anni, giornalista freelance, che ha denunciato di aver subito una violenza da parte di un tassista romano. Ancora sotto chock, ha raccontato anche a Fanpage.it la sua versione dei fatti, dicendo che sta cercando testimoni che abbiano assistito alla scena che possano convalidare la sua ricostruzione.

Chiara era arrivata da Bologna e aveva chiesto un taxi per spostarsi in città: "Il tassista non era in condizioni di guidare, ma io l'ho capito subito. Non mi ha aiutata con la valigia e allora l'ho messa personalmente nel bagagliaio, poi ho provato a chiuderlo senza nessuna fretta o movimenti bruschi, anzi cercando il suo sguardo per capire se spettasse a me. Ma la porta del bagagliaio era automatica, perciò non avrei dovuto".

A questo punto secondo il racconto di Chiara, il tassista è andato in escandescenza: "Lui mi ha messo le mani addosso, urlando che stavo facendo un danno da migliaia di euro. Non avevo nemmeno forzato, non ho forza. Poi ha preso la mia valigia, l'ha fatta volare violentemente in mezzo alla strada, dentro alla valigia avevo il computer con cui lavoro. Io basita ero lì tranquillissima non avevo nessuna fretta, non gli avevo detto nulla di strano, né io né altre persone". Il sospetto di Chiara, spiega, è "che avesse assunto delle sostanze".

In quel momento, racconta di essersi molto spaventata: "Un suo collega mi ha salvata". Ora cerca testimoni che possano sostenere la sua denuncia perché "c'erano turisti intorno ed erano tutti allibiti". Chiara il giorno seguente si è rivolta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I e ha ricevuto una prognosi di sette giorni. "Ne ho trovati di tassisti sessisti, razzisti e omofobi, ma di solito se sono da sola mi taccio" scrive nei commenti, rispondendo alle decine di messaggi di solidarietà.