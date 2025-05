video suggerito

Lanciano un sasso dal tetto e colpiscono una studentessa in classe che finisce in ospedale La ragazza è stata colpita stamattina mentre seguiva in classe le lezioni. È stata trasportata in ospedale, mentre la preside del liceo ha sporto denuncia ai carabinieri contro ignoti.

A cura di Enza Savarese

Liceo classico Dante Alighieri di Latina

Colpita da un sasso mentre è in classe. Paura nel liceo classico Dante Alighieri di Latina. Ad essere raggiunta dalla pietra una studentessa al primo piano, seduta con il banco vicino alla finestra aperta. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Goretti per gli accertamenti necessari.

Sul posto, allertati dalla dirigente scolastica, anche i carabinieri del comando di Latina che indagano sull'episodio. Secondo una prima dinamica sembrerebbe che il sasso di circa cinque centimetri sia stato lanciato dal tetto del palazzo in via Giovan Battista Vico, posizionato esattamente di fronte la scuola. Ignoto al momento il colpevole o il motivo che lo abbia spinto a lanciare la pietra.

Non è chiaro ancora se la ragazza colpita fosse l'obiettivo prescelto o se la studentessa si sia solo sfortunatamente trovata nella traiettoria di lancio. Con ogni probabilità l'aula in questione era l'obiettivo più facile da colpire, sia perché posta al primo piano, ma sopratutto perché aveva le finestre spalancate per consentire il passaggio d'aria nella classe. La ragazza, una delle più vicine con il banco alla finestra, si trovava in aula insieme ai suoi compagni quando è stata raggiunta dal colpo intorno alle 11 di lunedì 26 maggio.

Dopo essere stata colpita i compagni e la docente in aula sono stati i primi a soccorrerla, chiamando il 118 che ha trasportato la giovane all'ospedale di Goretti per gli accertamenti del caso. I miliari indagano sul colpevole, oltre ad eventuali telecamere di videosorveglianza essenziale saranno le testimonianze di chi era presente in classe, che potrebbe aver visto il colpevole scappare dal tetto dell'edificio da cui è partito il colpo.