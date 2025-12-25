Lanciano dei petardi e colpiscono il presepe della chiesa la sera di Natale: “Aiuto, lo hanno distrutto”

La chiesa di San Carlo di Sezze.

Una vigilia di Natale movimentata per la chiesa di San Carlo di Sezze, in provincia di Latina, dove nella serata di ieri, mercoledì 24 dicembre 2025, la comunità ha rischiato di dire addio al presepe. È successo a Sezze, in provincia di Latina, dove, poco prima della mezzanotte, un gruppo di persone è passato davanti alla chiesa e ha lanciato un petardo che ha colpito il presepe realizzato sotto al portico dai genitori dei ragazzi della catechesi. Paura per chi si trovava sul luogo, in attesa della Messa di Natale. I presenti hanno immediatamente fatto scattare l'allarme e, insieme al parroco, hanno chiamato il 112.

L'allarme a Sezze: cosa è successo davanti alla chiesa

Come anticipato, è successo tutto poco prima della mezzanotte della giornata di Natale, nella sera della vigilia. È stato un attimo. E dopo il passaggio dell'automobile si è sentito il rumore dell'esplosione di un petardo che ha colpito il presepe realizzato sotto al porticato della chiesa di San Carlo da Sezze a Sezze Scalo. Non è chiaro cosa sia successo. Ma l'esplosione ha fatto tremare la chiesa e spaventare il parroco e tutti i presenti, intenti nei preparativi della Messa di Natale, oltre ai residenti della zona che hanno avvertito il boato. Sono stati loro che hanno subito chiamato il numero di emergenza unico 112.

L'arrivo dei soccorsi davanti alla chiesa: presepe danneggiato

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale, prontamente chiamati da don Gianmarco Falcone, parroco e vicario foraneo. "Un gesto di disprezzo verso un simbolo di pace, come il presepe. Ci dispiace molto di quanto accaduto questa notte – spiegano con una nota dalla diocesi di Latina – Ci auguriamo che la luce del Natale raggiunga anche il cuore di queste persone", hanno aggiunto.

Non ha tardato ad arrivare il commento del Pd Sezze. "Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla comunità parrocchiale di San Carlo di Sezze Scalo per il grave e deplorevole gesto del lancio di materiale esplosivo nei pressi del presepe – hanno scritto in una nota – Un atto che ha provocato paura e turbamento e che condanniamo fermamente. Ci auguriamo che venga fatta presto chiarezza sull’accaduto e rinnoviamo la nostra vicinanza a tutti i fedeli e ai cittadini colpiti da questo episodio".

Fortunatamente l'esplosione, nonostante sia stata avvertita anche a centinaia di metri di distanza, non ha causato feriti. Il presepe, dopo il danneggiamento, è stato subito sistemato. E anche la chiesa di Sezze ha potuto festeggiare il Natale con il suo presepe.