Lago di Vico, dodicesimo giorno di ricerche del marito di Roccella: i sonar scandagliano il fondale

Proseguono le ricerche del corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Nel Lago di Vico i soccorritori lavorano senza sosta da 12 giorni, con l’aiuto di strumenti come sonar.

Dodicesimo giorno di ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. L'ingegnere e professore universitario ottantaquattrenne è disperso da sabato 27 giugno scorso, dopo un tuffo dalla barca in località Fiorò nel Comune di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Le operazioni di ricerca del corpo continuano senza sosta, al lavoro ci sono sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati da varie regioni italiane. Sul posto anche i carabinieri con i nuclei speciali, come quello speleo-alpino-fluviale, la guardia di finanza, la polizia di Stato e i volontari. Finora purtroppo non ci sono novità e le ricerche non hanno avuto alcun esito. Non è ancora stato reso noto per quanto ancora le ricerche si prolungheranno.

Sonar scandagliano il fondale

Le ricerche di Cavallari sono in corso giorno e notte sia lungo la riva, dove il corpo potrebbe essersi impigliato tra la vegetazione, ma soprattutto all'interno del lago. I sommozzatori, professionisti esperti, hanno fatto varie immersioni. Fondamentale in un contesto come questo è l'aiuto di strumenti del settore come i sonar, dispositivi utilizzati per esplorare l'ambiente subacqueo. Si tratta di strumenti che funzionano emettendo onde sonore e captandone il ritorno. Il suono in acqua è infatti il mezzo principale per orientarsi, mappare i fondali e rilevare oggetti sommersi.

Il Lago di Vico raggiunge una profondità di circa 50 metri, nella zona in cui Cavallari è finito in acqua dovrebbe esserci un declivio, che arriva fino a 20 metri di profondità. Oltre ai sonar per mappare il fondale i soccorritori usano robot subacquei telecomandati con telecamere, droni subacquei speciali, droni aerei per la perlustrazione della superficie. Inoltre sono state fatte simulazioni con tender, ossia una piccola imbarcazione, per ricostruire lo spostamento della barca a bordo della quale si trovavano Roccella e suo marito, prima che quest'ultimo finisse in acqua.

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Nel fondale del Lago di Vico fitta vegetazione e fango

Le ricerche del corpo di Cavallari all'interno del Lago di Vico sono complesse perché, come ha spiegato in un'intervista rilasciata a Fanpage.it Mattia Azzella, docente di Botanica all'Università Sapienza di Roma, si tratta di "un ambiente ostile per l'essere umano, che può rivelarsi una trappola. L'acqua è fredda e torbida, tipica dei laghi vulcanici". Le caratteristiche dei laghi sono particolari, a Vico fino a 8/9 metri di profondità c'è vegetazione, predomina il Ceratofillo comune (Ceratophyllum demersum), una pianta non radicata, che forma delle ‘matasse' di vegetazione. Oltre c'è solo fango e la visibilità è difficoltosa.