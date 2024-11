L’agente Amar Kudin morto nell’incidente fra volanti a Roma: il minuto di silenzio delle Fiamme Oro Il gruppo sportivo delle Fiamme Oro compie 70 anni, celebrazioni a Roma: non manca il ricordo per Amar Kudin, poliziotto morto nell’incidente di ieri a Torrevecchia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra Amar Kudin, a destra un frame dal video di raccoglimento prima delle celebrazioni.

Momento di cordoglio in memoria del poliziotto Amar Kudin a Roma, durante le celebrazioni per i Settanta anni dalla nascita delle Fiamme Oro. Prima di dare inizio ai festeggiamenti è stato rispettato un minuto di silenzio in onore del trentaduenne, morto nella mattinata di ieri, lunedì 19 novembre 2024, a seguito di un terribile incedente fra due volanti della polizia. Kudin, che da qualche tempo si allenava nella squadra del Civitavecchia, aveva fatto parte anche della squadra di Rugby delle Fiamme Oro.

Le due volanti della Polizia di Stato ribaltate

Il terribile incidente fra le volanti a Torrevecchia

La tragedia è avvenuta ieri mattina, verso le ore 5 di lunedì 18 novembre 2024, tra via dell'Acquedotto del Peschiera e via dei Monfortani. A scontrarsi una volante che stava raggiungendo il luogo di una segnalazione per una rissa e un'altra che, invece, era diretta verso gli uffici della questura dove stava trasportava una persona fermata per furto, bloccata nel quartiere di Monte Mario.

"Ho sentito un botto e siamo corsi fuori – hanno spiegato a Fanpage.it i dipendenti di una pasticceria che si trova davanti al luogo dello scontro – Poi ci siamo avvicinati alle auto: abbiamo sentito le urla degli agenti che erano rimasti chiusi dentro. Si vedeva che era un incidente grave, abbiamo subito chiamato i soccorsi".

Una delle automobili ribaltate e Massimo, uno dei dipendenti della pasticceria davanti al luogo dello schianto.

Lo schianto è stato violentissimo. Oltre alla morte di Kudin, sono rimasti ferite quattro persone: tre agenti e la persona fermata che si trovava in auto. Le indagini sono state affidate ai vigili della polizia locale di Roma Capitale che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro per risalire ad eventuali responsabilità: non è escluso che possa essere incriminato un collega per il grave incidente in cui ha perso la vita Kudin.