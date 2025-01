video suggerito

Ladri a casa del figlio di Moira Orfei, presi Rolex e diamanti: danni per centinaia di migliaia di euro Ignoti si sono introdotti nell'appartamento del figlio di Moira Orfei a Ponte Milvio: rubati dieci tra Rolex, Bulgari e Chanel, oltre a diamanti dal valore di 150mila euro.

A cura di Natascia Grbic

Maxi furto in casa di Stefano Orfei, figlio della nota circense Moira Orfei, nella sua abitazione di Ponte Milvio a Roma. Ignoti sono entrati ieri sera nell'appartamento sfruttando una porta finestra, e hanno portato via dieci orologi tra Rolex, Bulgari e Chanel, 150mila euro di diamanti, e 1300 euro in contanti.

A dare l'allarme è stato lo stesso Stefano Orfei, 58 anni, sposato con l'attrice e showgirl Brigitta Boccoli. Quando è rientrato a casa, verso mezzanotte e mezza, ha visto l'appartamento a soqquadro e ha capito che era stato derubato. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Ponte Milvio che indagano sul caso. Dalle prime informazioni, sembra che l'appartamento – situato al primo piano – non fosse dotato di un sistema d'allarme. Chi è entrato ha potuto agire senza fretta e indisturbato, prima di andarsene con oggetti dal valore di centinaia di migliaia di euro.

Non è escluso che i ladri sapessero perfettamente dove e chi colpire, e che abbiano studiato il colpo per diverso tempo prima di entrare in azione. Non è un caso che siano andati a colpo sicuro, sapendo di trovare nell'appartamento orologi di altissimo valore, oltre a pietre preziose e contanti.

Le indagini proseguono, al momento nessuna persona è stata identificata o fermata. I responsabile del furto, infatti, sono riusciti a darsi alla fuga senza problemi, e al momento non sono stati ancora rintracciati. Gli investigatori molto probabilmente provvederanno al sequestro delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da vedere se abbiano ripreso qualcuno di sospetto aggirarsi nella zona.