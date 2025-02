video suggerito

Labaro, donna muore fra le fiamme: la gattina si butta nel vuoto per scappare dall'incendio La padrona muore nell'incendio in appartamento di lunedì 10 febbraio al Labaro, la gattina resta sola e i vicini di casa della donna si organizzano per pagare le spese veterinarie.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra foto di repertorio, a destra l'abitazione che ha preso fuoco.

Quando ha visto l'incendio, si è buttata dall'appartamento in fiamme. Atterrando, ha riportato diverse ferite. È quanto accaduto alla gattina che viveva nell'abitazione andata in fiamme al Labaro nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 10 febbraio 2025. Nelle fiamme, ha perso la vita una delle due padroncine della gattina, una donna di 94 anni.

La gatta presto tornerà dalla figlia delle donna che è rimasta vittima dell'incendio, scoppiato nella sua abitazione all'ultimo piano di un palazzo davanti alla stazione. Nel frattempo, però, la micetta, che nell'incendio è anche rimasta gravemente intossicata dal fumo, ha necessità di cure. E i vicini delle due donne si sono organizzati per offrire la visita gratuita alla micetta.

Perde la padrona in un incendio e resta ferita: come sta la micetta che si è buttata nel vuoto

Avvertito l'incendio si è buttata nel vuoto: la micetta ha provato questa via di fuga per salvarsi dal rogo. Scampata alle fiamme, è invece rimasta intossicata dal fumo. A provocarle ulteriori ferite, inoltre, è stata la caduta di quando, disperata, si è buttata dall'appartamento all'ultimo piano del palazzo davanti alla stazione di Labaro, quello in cui viveva e in cui è scoppiato l'incendio.

Numerose le ferite riportate a causa dell'impatto con il suolo: la gattina, secondo le prime informazioni emerse e condivise dalla comunità che si sta organizzando per aiutarla, avrebbe riportato un pneumo torace e una frattura scomposta ad una zampa, forse anche lesioni anche alla mandibola. "Ma il problema adesso – continuano a spiegare – Resta l'intossicazione da fumo".

La comunità si stringe in aiuto della padrona della gattina: "Le visite veterinarie le paghiamo noi"

Per aiutare la padrona della micetta, che nel rogo ha perso la mamma, la comunità sta cercando di offrirle le spese veterinarie. Così, non appena venuti a conoscenza delle condizioni della gattina, sono stati pubblicati dei post nei gruppi di quartiere su Facebook. "Chiediamo un piccolo aiuto per affrontare le spese veterinarie – scrivono sul gruppo Sei di Prima Porta e Labaro se.. – La gattina si è buttata dall'appartamento in fiamme e ha riportato delle ferite".