Incendio in via Flaminia Nuova a Labaro, fiamme in un appartamento: morta una donna Tragedia in zona Labaro a Roma, dove stamattina una donna di 94 anni è morta in un incendio divampato in un appartamento all'ultimo piano di un palazzo in via Flaminia Nuova.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna è morta in un incendio divampato all'interno di un'abitazione in via Flaminia Nuova in zona Labaro a Roma. È successo intorno all'ora di pranzo di oggi, lunedì 10 febbraio. La vittima da quanto si apprende è una donna di novantaquattro anni, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Il rogo è scaturito all'interno di un appartamento, che si trova all'ultimo piano di un palazzo, proprio davanti alla stazione ferroviaria di Labaro.

Fumo e fiamme da un'abitazione in via Flaminia Nuova a Labaro

I vigili del fuoco al lavoro per l'incendio in via Flaminia Nuova

A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno avvertito un forte odore di fumo. Dalla finestra dell'abitazione si vedevano fuoriuscire le fiamme e una nube nera visibili dalla strada e da diversi chilometri di distanza. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto all'altezza di via Flaminia 1179 intorno alle ore 12.45 sono giunti i pompieri con due squadre, un'autoscala e un'autobotte. I soccorritori hanno dato il via alle operazioni e lavorato per domare le fiamme nel minor tempo possibile. Una volta dentro all'abitazione i pompieri hanno trovato l'anziana ormai deceduta.

Indaga la polizia

Purtroppo inutile l'intervento del personale sanitario arrivato in ambulanza, per la donna non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Presenti sul posto il funzionario di turno dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di loro competenza e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Non chiaro cosa abbia provocato il rogo, ad esempio se una candela o una sigaretta dimenticate accese, oppure il malfunzionamento di un elettrodomestico.