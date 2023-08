La trattoria nascosta in provincia di Roma: senza insegna e cucina della nonna a prezzi imbattibili Non sarà economica come la Cantina Oliva, il ristorante di Pontecorvo dove si mangia ancora con pochi euro, ma la trattoria Anna e Sandra a Monterotondo ci va molto vicino e la cucina della nonna è assicurata. E il prezzo, in questa estate di ‘scontrini pazzi’, è imbattibile.

A cura di Enrico Tata

Una trattoria nascosta, non c'è neanche l'insegna all'ingresso, nel centro storico di Monterotondo, paese che si trova a pochi chilometri a Nord Est di Roma. Non sarà economica come la Cantina Oliva, il ristorante di Pontecorvo dove si mangia ancora con pochi euro, ma la trattoria Anna e Sandra ci va molto vicino e la cucina della nonna è assicurata. E il prezzo, in questa estate di ‘scontrini pazzi', è imbattibile.

Il locale è molto conosciuto tra i cittadini del comune alle porte della Capitale, ma per un ‘forestiero' non è per niente facile trovarlo: non c'è alcuna insegna, ma all'esterno ci sono soltanto una bandiera bianca e rossa a segnalarla e una tendina a protezione della porta d'ingresso. All'interno, una sala con pareti in legno, tavoli semplici da osteria e una volta di pietra.

La trattoria l'ha scoperta il creator Francesco Zini, che su Youtube ha postato una videorecensione del ristorante realizzata insieme al collega Surmacchio. Il menù è declamato a voce e nel giorno della visita dei due youtuber di primo c'erano soltanto le linguine con il tonno. Di secondo, fettine panate, polpette, filetti di baccalà e cicoria ripassata di contorno. Nessun dolce.

Ogni giorno il menu cambia, ma la scelta resta sempre limitata. Per esempio, il venerdì ci sono il baccalà in umido e la pasta e ceci mentre il giovedì gli immancabili gnocchi al sugo di carne e la coratella con i carciofi. Conto: 40 euro per due persone.

Su Google e su Tripadvisor le recensioni ricordano quasi tutte "la cucina della nonna". "È raro mangiare ormai così, Anna cucina come le nonne nostre de na vorta, non esiste cucina gourmet che possa essere paragonata ogni cosa che si mangia lì ti lascia a bocca aperta, per non parlate del prezzo 13 euro a persona qualcosa di altri tempi", ha commentato per esempio un cliente.