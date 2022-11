Alla Cantina da Oliva si mangia ancora con pochi euro, i clienti: “Come a casa di nonna” Mangiare fuori spendendo poco ancora si può, alla Cantina da Oliva a Pontecorvo il menù ha antipasti a 3 euro e primi e secondi a 5 euro. Le recensioni online: “Eccellente”.

A cura di Alessia Rabbai

Il menu della Cantina Da Oliva (Immagine Facebook di Braciamiancora)

Antipasti a tre euro, primi e secondi a non più di cinque euro. È il menù della Cantina Da Oliva, una trattoria a conduzione famigliare in via le Croci a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Un'attività di ristorazione molto amata in zona sia per le persone che ci abitano, che per i turisti, per il fatto di offrire piatti semplici, tipici della tradizione laziale a prezzi contenuti. E il menù finora, lo confermano i clienti, è rimasto sempre lo stesso, nonostante i rincari.

Una scelta che gli utenti apprezzano molto e lo manifestano nelle recensioni lasciate online, dopo averci mangiato. "Vedere quei prezzi oggi è veramente raro – spiega una donna – Per entrare e sederci io e il mio compagno abbiamo aspettato un po', ma ne vale davvero la pena. È un ambiente antico e famigliare, la signora Oliva è stata gentilissima e accogliente, sono ammessi anche animali".

I clienti: "Una belle scoperta, consigliatissimo"

Nel menu della Cantina Da Oliva ci sono piatti semplici della tradizione, ma intramontabili. Per cominciare un antipasto di salumi e caprese, come primi piatti la scelta va dalla carbonara alla pasta zucchine e gamberetti. Per secondi sia carne che pesce. "Una bella scoperta" la definisce un cliente, che ha scritto una recensione online: "Ero di passaggio in zona con la mia famiglia e non sapevo dove pranzare, ho fatto alcune ricerche online e abbiamo deciso di mangiare alla Cantina di Oliva. Abbiamo preso come antipasti caprese e affettati, per primi piatti, pasta e ceci, pasta e fagioli, gnocchi e carbonara: era tutto buonissimo". Un'altra cliente: "Ho pranzato alla Cantina di oliva nel weekend per una gita fuori porta, mi sono fatta una bella scorpacciata con amici e abbiamo pagato pochissimo!".