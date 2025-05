video suggerito

La storia di Manuel Fernandez Munoz: dalla Spagna a Roma per vedere il Papa, ucciso su un monopattino Il 36enne investito e ucciso da un pirata della strada su via Prenestina. Manuel Fernandez Munoz era arrivato a Roma per una breve vacanza e per vedere il Papa. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Roma

Una vacanza a Roma, anche per partecipare all'intronizzazione di Papa Leone XIV avvenuta oggi in piazza San Pietro, è finita nel peggiore dei modi, per un turista di nazionalità spagnola. Manuel Fernandez Munoz, trentasei anni,è morto dopo essere stato investito su via Prenestina all'altezza di Piazza Labicano. Travolto anche l'amico più giovane con cui era arrivato in città, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni, dove è tutt'ora ricoverato anche se fuori pericolo di vita.

I due amici viaggiavano su due monopattini elettrici noleggiati via app quando, nella notte tra venerdì e sabato, sono stati investiti da un'auto pirata. Era da poco passata la mezzanotte e il conducente della vettura che li ha travolti si è dato alla fuga, lasciando i due amici agonizzanti in terra per proseguire la sua corsa urtando alcune delle auto in sosta.

L'auto, una Suzuki di colore nero, è stata rintracciata alcune ore dopo l'incidente. Abbandonata in zona Prati, presentava i segni dell'incidente. Il conducente è stato identificato e, da quanto si apprende, sarà presto indagato per omicidio stradale e per il reato di omissione di soccorso.

Non lontano dall'incidente in cui ha perso la vita il cittadino di nazionalità spagnola, 24 ore dopo è stato travolto e ucciso un pedone che attraversava la strada. A investirlo un ventenne che viaggiava a bordo di una moto, rimasto a sua volta ferito.