Incidente mortale a Largo Preneste: pedone travolto e ucciso da un 20enne in moto L'incidente è avvenuto attorno all'una di questa notte. Inutili i soccorsi: il pedone è morto quasi sul colpo nell'impatto con la moto guidata da un ragazzo. L'incidente 24 ore dopo la morte del turista spagnolo travolto sempre su via Prenestina da un pirata della strada.

A cura di Redazione Roma

Un incidente mortale è avvenuto nelle prime ore di oggi, domenica 18 maggio, in zona Largo Preneste a Roma. Era circa l'una quando una moto in transito su via Prenestina in direzione Centocelle ha travolto un uomo che stava attraversando la strada. Per il pedone, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: quando il personale sanitario del 118 è giunto a bordo di un'autoambulanza, non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso pochi minuti dopo l'inizio dei tentativi di rianimazione. Dell'uomo non si conoscono ancora le generalità: quando è stato investito era privo di documenti.

La dinamica dell'incidente su a Largo Preneste

Sul posto anche i caschi bianchi del V Gruppo Casilino della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. A bordo della motocicletta Kawasaki coinvolta nel sinistro si trovava un ragazzo di vent'anni, che è stato trasferito all'ospedale San Giovanni: nell'impatto con la vittima ha perso il controllo del mezzo finendo sull'asfalto. Ferito e sotto choc, le sue condizioni non destano però particolari preoccupazioni. Al pronto soccorso è stato sottoposto anche agli esami di rito sull'utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti. Il giovane rischia un'incriminazione per omicidio stradale.

Via Prenestina due morti in 24 ore: turista spagnolo travolto e uccido da un pirata

L'investimento mortale è avvenuto 24 ore dopo la morte di un turista spagnolo di 36 anni, avvenuta poco distante l'incidente di questa notte. L'uomo stava viaggiando a bordo di un monopattino quando è stato travolto da un'auto guidata da un pirata della strada: il conducente ha abbandonato la vettura e poi si è dato alla fuga. La vittima si chiamava Manuel Fernandez Munoz, si trovava nella capitale per un viaggio di piacere con un connazionale, anche lui coinvolto nell'incidente e rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave.