video suggerito

Travolge un monopattino con l’auto sulla Prenestina e scappa: morto un turista 36enne Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente avvenuto stanotte sulla Prenestina a Roma. I vigili urbani cercano il pirata della strada, che ha travolto un monopattino. La vittima è un 36enne spagnolo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

138 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha provocato due incidenti, uccidendo un turista di trentasei anni. È successo nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 maggio nel quadrante Est della Capitale. Gli agenti della polizia locale cercano un pirata della della strada, che dopo il sinistro è scappato senza fermarsi a prestare soccorso. Gli agenti hanno trovato e sequestrato la macchina.

Un morto e un ferito nell'incidente di stanotte sulla Prenestina

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 2, l'automobilista stava percorrendo via Prenestina quando ha travolto un monopattino all’altezza del cavalcavia in prossimità di Piazzale Labicano in direzione centro. Sopra c'erano due turisti di nazionalità spagnola, un ventiseienne e un trentaseienne.

Il primo ha avuto bisogno di cure mediche, soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale San Giovanni Addolorata. Per il secondo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto sul posto. Poco dopo l'auto pirata ha urtato un’altra macchina con a bordo due persone, che fortunatamente non sono rimaste ferite, ma hanno provato un grande spavento.

Trovata l'auto pirata che ha provocato due incidenti nella notte

Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del VI Gruppo Torri, per gli accertamenti di rito e per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I vigili urbani sono riusciti a ritrovare in poche ore l'auto pirata e l'hanno posta sotto sequestro, per successive verifiche. Sono in corso le ricerche per risalire al conducente, che al momento non è stato ancora trovato.