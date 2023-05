La sosta dell’autista del bus notturno a Roma per comprare il cornetto al bar (VIDEO) L’autista di un bus della linea NMC, quella che sostituisce di notte la linea C della metropolitana, ha fermato il mezzo pubblico davanti a un bar, ha messo le quattro frecce, è sceso e poi è uscito con un cornetto.

A cura di Enrico Tata

Una sosta per prendere il cornetto durante il servizio notturno. Un episodio gravissimo che, conferma Atac, è accaduto nella notte tra ieri e oggi a Roma: l'autista di un bus della linea NMC, quella che sostituisce di notte la linea C della metropolitana, ha fermato il mezzo pubblico davanti a un bar, ha messo le quattro frecce, è sceso e poi è uscito con un sacchetto di carta stretto in mano. Insomma, una sosta notturna per rifocillarsi, ma durante il servizio. Atac ha confermato a Fanpage.it che l'autista è stato già individuato e saranno presi provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

Il video è stato pubblicato su Twitter dall'account ‘Kerberos Tv', sul quale si legge: "Bene. Io penso si sia arrivati ad un punto in cui non esistono più scuse. Indifendibile sotto ogni punto di vista. Autobus acceso e porte aperte in una zona per niente tranquilla PER PRENDERSI UN CORNETTO". E la scena, in effetti, è inequivocabile ed è stata accertata, tant'è, come detto, che Atac ha fatto sapere ufficialmente che prenderà provvedimenti nei confronti dell'autista.

Intanto, però, l'episodio va ad aggiungersi a tanti altri che vedono protagonisti autisti della municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale. Per esempio è il caso, denunciato a fine aprile da un passeggero, di un conducente che guidava senza le mani sul volante poiché impegnato ad inviare messaggi con il suo smartphone. Ma c'è anche l'episodio, avvenuto a dicembre, con protagonista un autista che è sceso dal mezzo pubblico per litigare con un automobilista: "Te sfonno", ha urlato e per questo è stato sospeso dal servizio e multato dall'azienda.