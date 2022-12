“Te sfonno” autista litiga con automobilista e lo insulta: Atac lo sospende senza stipendio Atac ha comunicato di aver sospeso un dipendente da funzioni e stipendio per una discussione con un automobilista a Piazza Venezia.

A cura di Alessia Rabbai

"Te sfonno" è parte degli insulti che un autista della linea 64 di Atac ha rivolto a un automobilista. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 dicembre, e sono avvenuti a Piazza Venezia. Una scena ripresa con lo smartphone dalla giornalista Floriana Bulfon e pubblicata sui social network. "Te sfonno, io te sfonno. Roma, autobus n64 h 15 Piazza Venezia dell'ordinaria violenza per un ipotetico sorpasso a destra". Nel video si vede chiaramente come passanti e passeggeri cerchino di fermare l'autista come possono, che aggredisce verbalmente un'automobilista. Il quale di rimando gli risponde, anche se le sue parole non si sentono chiaramente.

"Fateve i ca*** vostri" il conducente della vettura inveisce anche contro i presenti. Una discussione animata che, se altre persone non fossero intervenute per separarli, sarebbe potuta degenerare. La lite in strada in una delle principali piazze del centro storico della Capitale e in genere affollata, soprattutto durante il periodo delle festività natalizie, ha attirato l'attenzione dei passanti, romani e turisti, che si sono avvicinati fermandosi nei pressi del bus e chiedendosi cosa fosse successo.

Atac ha sospeso l'autista da funzioni e stipendio

Il video pubblicato sui social network ha ricevuto tantissime visite e condivisioni ed è arrivato ad Atac, che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città. L'azienda non ha tardato a disporre seri provvedimenti, ossia la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, prendendo immediatamente le distanze dal comportamento del dipendente. "Atac ha individuato e sospeso un conducente in servizio sulla linea 64 che, coinvolto in un diverbio per questioni di viabilità, si è reso responsabile di comportamenti del tutto inaccettabili per un operatore del servizio pubblico – si legge nella nota arrivata nel pomeriggio – Il provvedimento di sospensione, dalle funzioni e dallo stipendio, è stato deciso a seguito di immediata indagine attivata dall'azienda a seguito di segnalazione ricevuta nel primo pomeriggio".